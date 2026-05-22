Los hermanos de los investigados por el asesinato de Francisca Cadenas no declaran ante el juez

Los hermanos de los dos investigados por el asesinato de Francisca Cadenas se han acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, al frente del caso de la vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos óseos fueron encontrados en marzo de este año enterrados en casa de los detenidos por su crimen, Julián y Manuel G.

Sus dos hermanos estaban citados este viernes por la mañana, pero se han acogido a la dispensa del deber de testificar para no declarar contra ellos que permite la ley en caso de familiares directos. Han llegado y se han ido de los juzgados de la misma forma: sin contestar a las preguntas de los periodistas y con semblante serio.

Sí ha declarado ante el juez la cuñada de los investigados, aunque el contenido de su testimonio, al tratarse de información reservada, no ha trascendido.

También han comparecido un agente de la Policía Local de Hornachos, otro de la Guardia Civil y una vecina de la víctima.

Los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, se han mostrado satisfechos con cómo se han desarrollado estas nuevas testificales. "Han corroborado las declaraciones de Julián y la no participación de Manuel", ha asegurado el letrado, quien no ha ofrecido más detalles de las comparecencias aludiendo a que son "datos reservados".

Julián G. confesó haber acabado con la vida de Francisca Cadenas y exculpó a su hermano Manuel, que ha mantenido desde el principio que no participó en los hechos.

Sin embargo, la fiscalía y la acusación particular, en manos de Verónica Guerrero, sostienen que hay indicios de la implicación de ambos en el asesinato.

Los hijos y el viudo

Los hijos y el viudo de Francisca Cadenas, acompañados por otros familiares, han vuelto a acercarse al juzgado, como cada uno de las veces que ha habido declaraciones de testigos.

Los hijos y el viudo de Francisca Cadenas, junto a otros familiares, este viernes a las puertas de los juzgados de Villafranca de los Barros. / Martín Rodríguez

La recogida de pruebas testificales continuará el próximo 18 de junio dentro de la instrucción, que todavía permanece abierta y pendiente de nuevas pruebas periciales y forenses.

Los restos óseos de Francisca Cadenas se encuentran actualmente en Madrid, donde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el equipo antropológico trabajan en distintos informes periciales que todavía no han concluido.

Una vez finalicen estos estudios, los restos podrán ser analizados también por el perito de la acusación particular, en manos de la abogada Verónica Guerrero, cuya solicitud ya ha sido autorizada por el juez. Es el experto que ya realizó un informe en el caso de Manuela Chavero, en el que la letrada también representaba a sus familiares.

Además, se está a la espera de nuevas pruebas y del resultado de los volcados de los teléfonos móviles realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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Entre otras actuaciones previstas, está la reconstrucción de los hechos en Hornachos y una nueva declaración de los dos hermanos detenidos por asesinato, aún sin fechas a la espera del avance de la instrucción. A este respecto, Duarte ha señalado este viernes antes de entrar al juzgado que esta diligencia es voluntaria y que, por tanto, los investigados tienen que prestarse a colaborar. "Si podemos compaginar la colaboración con el juez y el derecho de defensa, perfecto", ha dicho.