La hostelería busca adaptarse a un "cliente más tecnológico y exigente"

El Departamento de Hostelería y Turismo del IES San Fernando ha celebrado un encuentro clave para el tejido empresarial y educativo de la ciudad:"Café con la Hostelería". El evento ha reunido a empresarios locales y a la comunidad educativa para abordar de forma directa uno de los desafíos más críticos que afronta el sector en la actualidad: la alarmante falta de personal cualificado en el servicio de sala y la profesionalización del sector.

La iniciativa, organizada por el centro educativo y contando con la estrecha colaboración de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (CETEX), nace con una vocación clara: escuchar a las empresas y construir soluciones conjuntas a través de la formación, el reconocimiento y la cooperación mutua.

Diagnóstico de un sector en transformación y nuevas exigencias

Durante la jornada, los asistentes han analizado en profundidad la situación actual del sector, marcado por una notable escasez de profesionales de sala, alta rotación y dificultades estructurales. Los propios hosteleros han puesto el foco en cómo las dinámicas comerciales han cambiado drásticamente desde la crisis sanitaria. Actualmente, no solo se enfrentan a la falta de mano de obra, sino también a un nivel de exigencia mucho mayor por parte del cliente, que ahora demanda servicios que antes de la pandemia eran minoritarios o menos frecuentes.

Entre las nuevas demandas del público, los empresarios destacan la necesidad de implantar una mayor digitalización en todos los procesos de atención al cliente y la urgencia de ofrecer una alta especialización en el servicio. Esta evolución del mercado está provocando que "muchos establecimientos tengan serias dificultades para cubrir los nuevos perfiles requeridos e incluso para abrir la totalidad de sus instalaciones, como las terrazas, de cara a la temporada de verano", señala Mari Ángeles Guilló, profesora de hostelería del centro.

Desde el equipo docente se destaca que "no se trata solo de la falta de personal", sino de la necesidad urgente de "profesionalizar y dignificar el trabajo para dar respuesta a este cliente más tecnológico y exigente". Aseguran que se trata de un problema grave que, en ocasiones, aboca al cierre de negocios por no encontrar trabajadores preparados, por lo que el centro educativo asume la responsabilidad de aportar soluciones reales desde la base.

Formación y dignificación como motores de cambio

El encuentro se ha articulado en torno a cuatro ejes fundamentales para la evolución del sector. En primer lugar, se ha debatido sobre la situación actual, analizando las necesidades reales de bares, restaurantes y cafeterías. En segundo lugar, se ha puesto el foco en la profesionalización del servicio, buscando revalorizar el papel estratégico de la sala en la experiencia del cliente y en la rentabilidad final del negocio.

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El tercer eje, ha abordado la formación y la colaboración, demostrando cómo los programas educativos del instituto pueden aportar talento adaptado a los nuevos tiempos, mejorar los equipos de trabajo existentes y generar nuevas oportunidades. Por último, se ha consolidado un espacio de encuentro y colaboración para el intercambio de ideas y el diseño de futuras vías de cooperación entre el ámbito público y privado.