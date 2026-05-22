A pie de calle | La avenida de Colón, al detalle

La avenida de Cristóbal Colón es otra de las vías céntricas de la ciudad de Badajoz. Comienza en la plaza de Santo Domingo y se prolonga hasta la avenida Antonio Masa Campos.

Esta avenida combina el tráfico rodado con un paseo central ajardinado. El elemento más característico es el Monumento a los Extremeños Universales, también llamado Monumento de la Hispanidad. Fue realizado por Juan de Ávalos e inaugurado en abril de 1983. Incluye una fuente y los escudos de Badajoz y Cáceres.

Cuenta con varias sedes institucionales relevantes. En el número 21 se ubica el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, una entidad fundada en 1917; también está el CPR, el Centro de Profesores y Recursos y, durante años, hasta que se construyó el Palacio de Justicia de Ronda Norte, aquí estuvieron la mayoría de los juzgados de Badajoz, ahora solo queda la Audiencia y eso ha reducido mucho el paso de la gente en la calle.

La avenida de Colón, con el monumento de la Hispanidad al fondo. / Diego Rubio Paredes

El centro escolar de la avenida es el Colegio Público Arias Montano, que tiene su origen en las antiguas Escuelas Anejas, vinculadas a la Escuela de Magisterio. Actualmente estudian aquí alrededor de 500 alumnos.

La avenida es, además, una vía con mucha vida durante todo el día. Sus comercios, oficinas y servicios le dan un movimiento constante, con vecinos, trabajadores y peatones que la recorren a diario, y a ambos lados se levantan edificios de varias alturas que refuerzan su carácter urbano y moderno, convirtiéndola en una de las avenidas más representativas de la ciudad.