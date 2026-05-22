'Tejiendo Futuro 2026' revoluciona el sector textil con sostenibilidad e innovación en Badajoz

El futuro del sector textil no solo se imagina, también se cose y se diseña bajo criterios de responsabilidad. Con esta premisa aterriza en Badajoz 'Tejiendo Futuro 2026: creatividad, sostenibilidad e innovación', un encuentro transfronterizo pionero que reunirá a profesionales, creadores y ciudadanos en torno a la economía circular. Organizado por la Diputación de Badajoz en el marco del proyecto europeo RESOTEX (en cooperación con Portugal), el evento se celebrará este viernes 22 y sábado 23 de mayo en las instalaciones de El Hospital Centro Vivo.

El certamen se postula como una plataforma indispensable para repensar el impacto ecológico de la moda, promoviendo alternativas comerciales más justas y ecológicas a ambos lados de la raya hispano-lusa. Las jornadas arrancarán el viernes con un bloque técnico en el que expertos internacionales analizarán los retos del ecodiseño, la gestión de residuos textiles y las nuevas competencias laborales del sector. Sin embargo, 'Tejiendo Futuro' busca implicar activamente a toda la ciudadanía a través de propuestas muy dinámicas.

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Entre sus grandes atractivos destaca la iniciativa 'Reestrena' , un punto de intercambio donde los asistentes podrán llevar prendas que ya no utilicen y sustituirlas por otras, fomentando de manera práctica la reutilización. Asimismo, el edificio albergará un dinámico mercado textil compuesto por firmas de Extremadura y Portugal comprometidas con la producción responsable, talleres prácticos de costura creativa y reciclaje textil, y sesiones de networking profesional bajo el lema 'Tejiendo Alianzas'. El broche de oro lo pondrá un espectacular desfile de moda que visibilizará los proyectos de marcas innovadoras que defienden una estética respetuosa con el medio ambiente.