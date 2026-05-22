Yolanda Díaz exige en Badajoz explicaciones "rápidas" a Zapatero y pide dejar actuar a la justicia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes en Badajoz al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que dé explicaciones "de manera rápida" tras las informaciones conocidas sobre la investigación judicial que le afecta, al tiempo que ha apelado a la prudencia y al respeto a la actuación de los tribunales.

"Como siempre les digo, prudencia. Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida y, desde luego, dejemos actuar a los tribunales", ha afirmado Díaz en un encuentro con los medios, donde ha participado en la clausura del 13º Congreso Confederal de USO.

La ministra ha insistido en que esta debe ser la posición ante cualquier causa judicial abierta en España. "Toca dar explicaciones y toca dejar actuar a la justicia", ha remarcado.

Congreso de USO

Díaz ha realizado estas declaraciones en el Palacio de Congresos Manuel Rojas, donde este viernes se cierra el 13º Congreso Confederal de USO, una cita nacional que arrancó el miércoles y que culmina con la proclamación de la nueva dirección del sindicato.

El congreso ha situado en el centro de su debate para los próximos cuatro años asuntos como los salarios, la vivienda, la alimentación y la calidad del empleo. La clausura cuenta con la presencia del secretario general de USO, Joaquín Pérez, que previsiblemente volverá a encabezar la organización en el nuevo mandato.

Díaz aplaude un frente progresista

Preguntada por la propuesta de articular un frente de izquierdas a nivel nacional, Díaz ha defendido que cualquier iniciativa que sirva para movilizar al electorado progresista contará con su respaldo.

"Cualquier iniciativa que sirva para movilizar a las gentes progresistas en mi país y para realizar un gobierno de coalición que permita seguir mejorando la vida de la gente va a ser aplaudida por mi parte", ha señalado. La vicepresidenta ha asegurado que es necesario "entusiasmar a la ciudadanía" porque, ha dicho, "no da igual quién gobierne".

Emplaza al PP a presentar una moción de censura

Díaz también se ha referido al Partido Popular y ha instado a Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura si considera que existen motivos para hacerlo. "El Partido Popular tiene que ser un partido de Estado, asumir su responsabilidad y, aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura", ha afirmado.

La ministra ha defendido que ese mecanismo permitiría conocer el proyecto del PP sobre cuestiones como el salario mínimo, las pensiones, la reforma laboral, la vivienda, la educación o la sanidad pública.

"Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega", ha concluido Díaz, que ha emplazado a Feijóo a "dar un paso adelante", presentar su alternativa y buscar los apoyos necesarios.

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