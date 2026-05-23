Los pequeños hacen grande el deporte base en Badajoz: más de 1.500 niños clausuran las Escuelas Deportivas Municipales

El deporte base ha vuelto a sacar músculo en Badajoz durante la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales, que se ha celebrado este sábado por la mañana en el pabellón de La Granadilla.

Más de 1.500 niños han participado en representación de los 4.500 alumnos inscritos este curso en las 22 disciplinas que se imparten. Como manda la tradición, los pequeños han desfilado agrupados por modalidades y en orden alfabético: la exhibición la ha abierto aeromodelismo y la ha cerrado voleibol.

Este año, se han unido a ellos los artistas de Espacio La Rota, que con sus acrobacias, equilibrios, malabares y humor han animado el ambiente mientras los niños desfilaban, antes de ofrecer el espectáculo final, 'Más alto, más fuertes y más juntos', para ensalzar los valores del deporte.

Tras el izado de las banderas de España, Extremadura y Badajoz mientras sonaban sus respectivos himnos, Pilar González Egea, de 11 años y alumna de tenis, ha tomado la palabra en nombre de sus compañeros. Si otros años aprovechan para pedir más instalaciones o material, este año su reivindicación se ha centrado en la seguridad, en referencia, aunque sin nombrarlo, al suceso en el que una alumna de las Escuelas Deportivas Municipales resultó herida por una bala perdida el pasado 15 de abril cuando practicaba fútbol en el patio de recreo del colegio San José de Calasanz, un caso aún sin resolverse.

"Este año queremos pedir que nuestros barrios y colegios sean lugares donde sentirnos seguros", ha dicho Pilar, quien también ha pedido a los mayores que se apliquen los valores que se les inculcan a ellos, como la solidaridad y el diálogo.

Los alumnos también han querido poner en valor el trabajo de sus monitores, "que nos cuidan, nos enseñan y vigilan que todo vaya bien". "Necesitamos que nuestros monitores sean muchos, que estén bien formados y que los valoréis como hacemos nosotros", ha reivindicado.

Desfile de los alumnos de las diferentes disciplinas deportivas en el pabellón de La Granadilla. / Jota Granado

A la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales han asistido el alcalde, Ignacio Gragera, el gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta, Alberto Cacho, el concejal de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Parejo, y otros compañeros de la corporación municipal.

"Sin las familias no sería posible"

"Esto es deporte para todos en todos lados en la ciudad", ha dicho en su intervención el alcalde para definir a las escuelas. Gragera ha querido agradecer no solo el trabajo de todos los que hacen posible "este proyecto de ciudad a través del deporte y sus valores", sino también el papel que juegan los padres -que este sábado acompañaban a sus hijos desde las gradas con aplausos y vítores-. "Sin las familias sería imposible, gracias por la confianza y cariño", les ha dicho.

Por su parte, Cacho ha puesto en valor el modelo de escuelas deportivas del ayuntamiento pacense, que ha considerado "único" y al que miran otros muchos municipios como ejemplo.

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Los pequeños hacen grande el deporte base en Badajoz, donde el calor aprieta este sábado, por lo que no había mejor forma de terminar la clausura que con un chapuzón en la piscina de La Granadilla, que se ha abierto exclusivamente para ellos.