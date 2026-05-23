Salud mental en la juventud rural: Feafes lanza una red de apoyo en once municipios de Badajoz

La salud mental ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una emergencia social, especialmente entre los más jóvenes. Tras años de silencio y estigma, la necesidad de espacios donde hablar con libertad es más necesario que nunca. Conscientes de esta realidad, Feafes Salud Mental ha dado un paso al frente con una iniciativa ambiciosa y necesaria: extender sus grupos de ayuda mutua -GAM- a zonas rurales, llegando directamente a once municipios de la provincia de Badajoz.

A través de su programa rural, el equipo de FEAFES se ha propuesto un reto claro: combatir problemas de salud mental que, muy a menudo, acompañan a los jóvenes de las localidades más pequeñas. La propuesta no nace de la verticalidad de una consulta médica, sino del apoyo entre iguales. No se trata de ir a que alguien "te cure", sino de ir a un lugar donde poder sentirse libres, aprender, compartir y, sobre todo, tener la seguridad de que sus palabras no serán juzgadas.

Once municipios conectados por el bienestar

El programa está diseñado para jóvenes que residan en cualquiera de los municipios incluidos en esta fase del programa rural: Palomas, Puebla de la Reina, Hornachos, Solana de los Barros, Corte de Peleas, Ribera del Fresno, Entrín Bajo, Torremejía, Aceuchal, Santa Marta y Villalba. Todos ellos pertenecen a la comarca de Tierra de Barros. La participación es gratuita y busca crear una comunidad de apoyo sólida y duradera pero que comparten desafíos similares en cuanto a recursos para la juventud.

Para que cada grupo pueda comenzar su andadura, la organización ha establecido un mínimo de entre 5 y 7 participantes por localidad. Esta cifra permite que el grupo sea lo suficientemente pequeño para garantizar la intimidad y la confianza, pero lo bastante diverso para enriquecer los debates y las actividades dinámicas que se tienen previstas.

Una de las novedades de este programa es su flexibilidad. Feafes busca adaptarse a la realidad de sus integrantes. Mediante un cuestionario de inscripción, los interesados podrán indicar su disponibilidad horaria. Una vez que se alcance el número mínimo de personas en un municipio, se creará un grupo de comunicación directo para cerrar las fechas de las actividades y las charlas, buscando siempre el consenso entre los participantes.

Un espacio común para avanzar

A menudo se etiqueta a la juventud actual con términos peyorativos -la llamada ‘generación de cristal’-, pero la realidad que detectan los profesionales de FEAFES es muy distinta: una generación que busca herramientas para gestionar un mundo cada vez más complejo. Los nuevos grupos GAM se centrarán en dinámicas participativas y debates sobre temas que marcan el día a día de cualquier joven de hoy.

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