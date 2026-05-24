Protesta
Badajoz se suma este domingo a las movilizaciones por la vivienda con una concentración en San Francisco
Exigen contratos de arrendamiento indefinidos, alquileres más bajos y el incremento del salario mínimo a 1.500 euros
Badajoz se suma este domingo a las movilizaciones por la vivienda que se han convocado en diferentes ciudades de España con una concentración ante las puertas de la Inmobiliaria Municipal, en el paseo de San Francisco, a las 12.00 horas.
La protesta está secundada por Inquilinato Badajoz y otros colectivos y asociaciones, así como por partidos políticos y sindicatos.
'¡Cuántas casas tienes... son para comerte mejor!' es el eslogan que aparece en el cartel de la protesta.
Los organizadores salen a la calle para reivindicar los contratos de alquiler indefinidos, la bajada de los alquileres y la subida del salario y las pensiones mínimas a 1.500 euros.
Además, reclaman que se expropie a los grandes tenedores y se cree un parque de vivienda fuera del mercado para acabar con los desahucios, así como una ley contra la estafa a los inquilinos, para erradicar el alquiler de temporada y de habitaciones.
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