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Protesta

Badajoz se suma este domingo a las movilizaciones por la vivienda con una concentración en San Francisco

Exigen contratos de arrendamiento indefinidos, alquileres más bajos y el incremento del salario mínimo a 1.500 euros

Participantes en una manifestación anterior por la vivienda, en abril de 2025 en Badajoz.

Participantes en una manifestación anterior por la vivienda, en abril de 2025 en Badajoz. / Josemi Parra Sevillano

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Badajoz se suma este domingo a las movilizaciones por la vivienda que se han convocado en diferentes ciudades de España con una concentración ante las puertas de la Inmobiliaria Municipal, en el paseo de San Francisco, a las 12.00 horas.

La protesta está secundada por Inquilinato Badajoz y otros colectivos y asociaciones, así como por partidos políticos y sindicatos.

'¡Cuántas casas tienes... son para comerte mejor!' es el eslogan que aparece en el cartel de la protesta.

Cartel de la concentración convocada en Badajoz.

Cartel de la concentración convocada en Badajoz. / LA CRÓNICA

Los organizadores salen a la calle para reivindicar los contratos de alquiler indefinidos, la bajada de los alquileres y la subida del salario y las pensiones mínimas a 1.500 euros.

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Además, reclaman que se expropie a los grandes tenedores y se cree un parque de vivienda fuera del mercado para acabar con los desahucios, así como una ley contra la estafa a los inquilinos, para erradicar el alquiler de temporada y de habitaciones.

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