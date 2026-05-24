La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz

La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado que se ha intervenido la madrugada de este domingo en el Cerro de Reyes.

Según han informado fuentes policiales, fue una patrulla de la Policía Local la que observó cómo dos hombres portaban el arma, que abandonaron en cuanto se percataron de la presencia policial, para emprender la huida. Tras avisar a la Policía Nacional, los agentes lo recogieron y trasladaron hasta la comisaría en el vehículo, pues su manejo no conllevaba ningún tipo de riesgo.

De momento, los dos varones que los transportaban no ha sido identificados ni localizados.

El lanzagranadas, de un único uso, por lo que ya no estaría operativo, está custodiado en dependencias de la Policía Nacional, a la espera de contactar con algún experto militar que pueda dar detalles de su origen y época por sus características y el número de bastidor.

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Se desconoce si los dos hombres se lo encontraron o lo sustrajeron de algún lugar y cuál iba a ser su destino. Se baraja que podrían haberse apoderado de él para venderlo como chatarra.