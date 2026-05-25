En el espacio Acceso Abierto
Charla con Luis Rodríguez Ardila por el Día Mundial del Fútbol en Cocemfe-Badajoz
Este lunes, a las 11.30 horas, con entrada libre
Luis Rodríguez Ardila, el extremeño que ha estado en la élite del fútbol internacional, visita esta mañana la sede de Cocemfe para participar una charla-coloquio coincidiendo con el Día Mundial del Fútbol, que se conmemora este lunes. La actividad se llevará a cabo en el salón de actos de la sede de Cocemfe, en la calle Gerardo Ramírez Sánchez, bajo el título ‘Cuando el objetivo y tus sueños se pueden conseguir a través del deporte’.
Luis Rodríguez Ardila ha sido secretario técnico del Atlético de Madrid, donde estuvo 7 años, y su periplo profesional le ha llevado a estar vinculado profesionalmente a otros clubes dentro y fuera de España. Así, estuvo nueve años en el CD Badajoz; cinco años en el Deportivo Alavés; seis años en el Liverpool FC; y otros nueve años en el Villarreal CF.
El invitado hablará a los asistentes sobre la importancia del deporte como promotor de valores. La charla de Luis Rodríguez Ardila se enmarca dentro del espacio Acceso Abierto, que Cocemfe promueve con el apoyo y la colaboración de Caixabank y Fundación La Caixa.
La asistencia a la charla-coloquio, que comenzará a las 11.30 horas, es libre hasta completar el aforo del salón de actos y los interesados pueden reservar sus plazas a través del correo electrónico presidente@cocemfebadajoz.org.
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