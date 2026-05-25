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En el espacio Acceso Abierto

Charla con Luis Rodríguez Ardila por el Día Mundial del Fútbol en Cocemfe-Badajoz

Este lunes, a las 11.30 horas, con entrada libre

Luis Rodríguez Ardila.

Luis Rodríguez Ardila. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

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Badajoz

Luis Rodríguez Ardila, el extremeño que ha estado en la élite del fútbol internacional, visita esta mañana la sede de Cocemfe para participar una charla-coloquio coincidiendo con el Día Mundial del Fútbol, que se conmemora este lunes. La actividad se llevará a cabo en el salón de actos de la sede de Cocemfe, en la calle Gerardo Ramírez Sánchez, bajo el título ‘Cuando el objetivo y tus sueños se pueden conseguir a través del deporte’.

Luis Rodríguez Ardila ha sido secretario técnico del Atlético de Madrid, donde estuvo 7 años, y su periplo profesional le ha llevado a estar vinculado profesionalmente a otros clubes dentro y fuera de España. Así, estuvo nueve años en el CD Badajoz; cinco años en el Deportivo Alavés; seis años en el Liverpool FC; y otros nueve años en el Villarreal CF.

El invitado hablará a los asistentes sobre la importancia del deporte como promotor de valores. La charla de Luis Rodríguez Ardila se enmarca dentro del espacio Acceso Abierto, que Cocemfe promueve con el apoyo y la colaboración de Caixabank y Fundación La Caixa.

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La asistencia a la charla-coloquio, que comenzará a las 11.30 horas, es libre hasta completar el aforo del salón de actos y los interesados pueden reservar sus plazas a través del correo electrónico presidente@cocemfebadajoz.org.

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