Suceso
Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
Dos agentes se tiraron al agua tras él y consiguieron interceptarlo con apoyo de los bomberos
La Policía Local de Badajoz ha detenido este domingo por la noche a un hombre que se lanzó al río Guadiana para tratar de escabullirse de los agentes que lo perseguían.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas, cuando el varón, que circulaba en una moto a una velocidad indebida por la calle Alfonso XIII se San Roque, fue requerido por los agentes para que se detuviese. Sin embargo, según han informado fuentes de la Policía Local, el motorista aceleró la marcha y emprendió la huida por diferentes calles, interactuando durante su fuga con otro vehículo. Entonces, se inició una persecución que acabó en la zona de Las Crispitas, donde se bajó de la motocicleta y se tiró al agua.
Los policías que lo seguían también se lanzaron al río y consiguieron detenerlo, con apoyo de los bomberos. Se le investiga por un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave.
Episodios violentos
Se trata, según fuentes consultadas por este diario, de un hombre que, al menos en el pasado, habría estado involucrado en episodios violentos con otra familia de la ciudad.
El detenido permanece en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional, a donde fue trasladado tras ser arrestado.
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