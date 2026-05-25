Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: "Vienes aquí y no quieres ni salir"

Dream Planet ya se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de ocio de Badajoz de este 2026. El nuevo parque indoor ubicado en la carretera de Cáceres y especializado en actividades para todas las edades, apenas lleva abierto dos semanas, desde el pasado 12 de mayo, y ya registra colas diarias y cientos de visitantes atraídos por una propuesta pionera en Extremadura.

El proyecto que ha transformado la gran nave que recientemente albergó a Calero Suministros y anteriormente a Almacenes San Blas comenzó a fraguarse hace unos meses y desde la última Navidad comenzó a tomar forma. En diciembre se elaboró el gran mural que decora la fachada y desde entonces todos los esfuerzos han ido dirigidos a transformar las mencionadas instalaciones que se ubican frente al restaurante Marchivirito.

"Es una locura"

"Es una locura". Así define Yaiza Escribano García, encargada de Dream Planet Badajoz, el impacto que está teniendo el recinto entre los pacenses. "Es algo que nos hacía muchísima falta en Badajoz porque al final es un centro de ocio especializado tanto para gente adulta como para los peques. Vienes aquí y no quieres ni salir", asegura.

El parque cuenta con 4.000 metros cuadrados repletos de atracciones, zonas de juego y actividades físicas. Tirolinas, toro mecánico, zona de varios tipos de escalada, circuitos multiaventura, colchonetas olímpicas, toboganes gigantes y espacios infantiles forman parte de una oferta que está sorprendiendo incluso a quienes llegan pensando que se trata de un recinto mucho más pequeño.

"Lo que más sorprende es que la gente no espera lo que hay en el interior. Al entrar no ves lo que es el parque en sí. La gente no se espera la cantidad de cosas que tenemos", explica Escribano.

Un recibimiento muy bueno

La respuesta del público está siendo inmediata. Según la encargada, en los días normales pasan "mínimo unas 300 personas al día", mientras que los fines de semana la afluencia se multiplica. "Abrimos a las 16:30 y desde las 16.00 ya hay una cola enorme para entrar", relata.

Además del público local, Dream Planet también está atrayendo visitantes de otras localidades extremeñas e incluso de Portugal. "Me han hablado de Cáceres, Plasencia y muchos pueblos cercanos. Y de Portugal viene muchísima gente", destaca. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿Cuánto cuesta? Tienes varias tarifas: "Una hora 10 euros, dos horas 17 euros y tres horas 24 euros", explica Escribano.

Exterior del centro de ocio Dream Planet, el nuevo 'parque de atracciones' de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

"¿Esto está en Badajoz?"

Los testimonios de los usuarios reflejan el éxito del nuevo espacio de ocio. Desirée Martín, vecina de Badajoz y visitante por primera vez, resume la experiencia de forma contundente: "Muy divertido, se pasa muy bien". Entre todas las atracciones, tiene clara su favorita: "Los toboganes y las colchonetas para jugar".

También repite Álvaro Román Gil, que ya ha acudido en tres ocasiones en apenas semana y media. "Esto es enorme. Una hora es muy barata y aquí a los diez minutos estás reventado", comenta entre risas. Para él, el gran atractivo está en "la zona para mayores", donde se encuentran las colchonetas, la tirolina y distintas pruebas físicas. "Esto nunca lo hemos tenido en Badajoz y llama mucho la atención", afirma.

Varios niños juegan en Dream Planet, el nuevo centro de ocio de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Las redes sociales han sido otro de los grandes escaparates del parque. Nerea Nieto decidió acudir tras ver un vídeo en TikTok. "Vi una publicación y dije: ‘¿Esto está en Badajoz?’". "Tenía que probarlo porque me encanta la actividad física", cuenta. La experiencia, asegura, superó sus expectativas. "Nos ha encantado bastante. El circuito con arnés en lo alto y el tobogán son increíbles".

Las familias también encuentran en Dream Planet un plan diferente. Iker Domínguez Antelo y María José López acudieron con su hijo después de descubrir el parque en redes sociales. "Queríamos probar esta experiencia y la verdad es que está muy bien", explican. "Es muy divertida y además estamos celebrando el cumpleaños del niño".

Un recinto seguro y organizado

Otro de los aspectos más valorados es la seguridad y la organización del recinto. Dream Planet cuenta con entre 12 y 14 monitores dentro del parque, además del personal de caja, cumpleaños y cafetería. "En cada puesto tenemos un monitor echando un vistazo y ayudando a los niños", explica Escribano.

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El recinto también comienza a consolidarse como espacio para cumpleaños y excursiones escolares. De hecho, ya hay colegios con reservas cerradas para las próximas semanas. Todo apunta a que Dream Planet ha aterrizado en Badajoz para convertirse en uno de los lugares de referencia del ocio familiar y juvenil en la ciudad. Es el primer centro de estas características, pero otros empresarios trabajan en la apertura de otro similar en un antiguo bazar las traseras del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz.