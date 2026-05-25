Suceso
Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
El incendio, que se originó de madrugada, no ha causado daños personales y se desconocen las causas que lo provocaron
Un aparatoso incendio registrado en la madrugada de este lunes ha alertado a los vecinos de la calle carretera de Corte de Peleas, en la barriada de San Roque.
El fuego se originó en torno a las 02.10 horas de la madrugada, y las llamas han afectado a, mínimo, dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, según han podido confirmar los Bomberos de Badajoz.
Los primeros servicios de emergencias en llegar al lugar de los hechos fueron Policía Nacional y la Policía Local. Ante las llamaradas y el riesgo de que se propagasen a otros coches, mobiliario urbano o viviendas, los agentes intervinieron de inmediato. Para ello, intentaron contener las llamas con extintores hasta la llegada de los servicios de extinción.
Minutos después, el cuerpo de bomberos se desplazó hasta el punto del suceso con una autobomba y un vehículo de mando. Los efectivos lograron controlar y extinguir el incendio, asegurando la zona.
Por ahora, no se han reportado daños personales y se desconocen las causas que originaron el fuego. Tampoco se sabe si el suceso está relacionado con los acontecimientos que han tenido lugar en la barriada pacense las últimas semanas.
Últimos incidentes en San Roque
El pasado 9 de mayo, tenía lugar en la calle Vistahermosa un incendio que dejaba una motocicleta y dos coches afectados por las llamas. Además, la Policía Nacional de Badajoz, con la colaboración de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), llevó ha cabo una operación en relación con el último tiroteo de San Roque, ocurrido el 26 de abril.
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