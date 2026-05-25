Funcionarios de Justicia en Badajoz protestan por un "colapso" del nuevo modelo judicial

El acceso al Palacio de Justicia de Badajoz se ha convertido en el epicentro de las protestas de los funcionarios del sector de Justicia en Badajoz. A las 11.30 horas, casi un centenar de empleados públicos han sido llamados a concentrarse convocados de manera unitaria por las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, UGT y CCOO -unidas, han formado la Junta de Personal-. Allí, han llevado a cabo la protesta contra la que definen como "una situación insoportable" provocada por la precipitada implantación de nuevos Tribunales de Instancia, el fracaso del despliegue del sistema informático 'Atenea' y el enquistamiento de la oferta de empleo público en el sector.

El "colapso" del nuevo modelo

La movilización se ha producido tras el malestar generado desde que, el 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia implantó un nuevo modelo que conllevaba la creación de la Oficina Judicial, asociado a los Tribunales de Instancia. Una reconfiguración que pretendía avanzar hacia una mejor gestión y más centralizada. Sin embargo, los sindicatos denuncian una realidad diferente a la teoría. La presidenta de la Junta de Personal, Soledad Perera, expuso que este modelo "sobrecarga" de manera "descomunal" al personal debido a una falta de planificación, una ausencia de personal y un reparto desigual de las tareas laborales.

En su reclamo hacen alusión a que en la memoria oficial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reconoce de forma explícita que determinados órganos jurisdiccionales están experimentando tasas de litigios y niveles de sobreesfuerzo que rozan el límite de sus capacidades operativas. Perera asegura que ya "afecta de forma severa a toda la región extremeña, especialmente a zonas como Don Benito, Zafra, Almendralejo, Badajoz o Mérida".

Funcionarios de Justicia protestan por falta de personal y la implantación de un nuevo sistema. / M. C. M.

Entre algunas de sus reclamas, figuran las de incluir más personal a las instancias jurídicas. Recientemente, la Administración puso sobre la mesa un plan donde pretendía crear 13 nuevas plazas en la región para intentar mitigar el impacto del nuevo modelo. Sin embargo, la Junta de Personal señala que son "pocas plazas". Además, dicen que no contemplan la ampliación de las plantillas de los cuerpos de funcionarios que deben tramitar, clasificar y dar soporte material a los propios jueces: "Esas plazas van a estar atendidas por la misma plantilla, lo que no soluciona el problema de fondo". Los sindicatos piden una negociación inmediata y formal que les incluya en las negociaciones.

A esto hay que sumar el prolongado retraso en la resolución definitiva de los procesos selectivos y oposiciones de acceso a la Administración de Justicia. Desde la Junta de Personal dicen que el área de recursos humanos mantiene los últimos procesos en pausa, sin incorporar a la plantilla a los seleccionados.

Caos informático y apagón formativo

El diseño del nuevo modelo contemplaba la sustitución de la clásica aplicación de gestión procesal 'Minera' por una nueva plataforma llamada 'Atenea'. No obstante, según la representante de la Junta de Personal, Francisca Martín, el cambio ha supuesto un detonante dentro del trabajo diario de la administración. Defiende que el nuevo software se ha introducido sin haber sido sometido a las necesarias pruebas, además de una falta de formación de los funcionarios que deben trabajar con él a través "de prueba y error". Martín pone el foco en que el personal no ha recibido ningún tipo de enseñananza más allá de "un manual de 500 páginas y unos videos" que no consideran "que sea una formación adecuada ni que se pueda llevar a cabo dentro de la jornada laboral".

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Lo que se diseñó como un salto hacia la modernización tecnológica y la agilización de los procedimientos, se ha traducido, según el personal de los juzgados, en un "colapso" que multiplica los tiempos de espera del ciudadano, retrasa los expedientes y lleva a los funcionarios a una situación de estrés. Además, los sindicatos que se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia de Badajoz han confirmado que, si el Ministerio de Justicia no pone solución a sus peticiones, el calendario de protestas se verá ampliado.