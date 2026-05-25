Licitación
Luz verde a la mejora de travesías de Badajoz: 1,3 millones para hacerlas más seguras y accesibles
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de junio a las 14.00 horas
Las obras se dividen en tres lotes y afectarán a vías de las zonas suroeste, sureste y noreste de la provincia
La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación las obras de humanización de varias travesías pertenecientes a la red provincial de carreteras. El contrato, dividido en tres lotes, cuenta con un presupuesto total de 1.362.193,22 euros, IVA incluido, distribuido entre las anualidades de 2026 y 2027.
El procedimiento de licitación es abierto simplificado y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 2 de junio a las 14:00 horas. La documentación del expediente está disponible en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.
El primer lote, correspondiente a la zona suroeste, tiene un presupuesto de 583.221,26 euros y contempla actuaciones en las carreteras BA-069, BA-160, BA-143 y BA-102. Entre los trabajos previstos figuran la ejecución de acerados, zonas de aparcamiento, espacios verdes y la adecuación de accesos. Además, en la BA-069, entre Fuente de Cantos y Medina de las Torres, se proyecta la construcción de un carril bici y la corrección de una curva.
El segundo lote, destinado a la zona sureste, asciende a 325.625,11 euros e incluye intervenciones en la BA-018, de Azuaga a Guadalcanal, y en la BA-086, de Maguilla a la EX-103. Las obras consistirán en la reposición de la capa de rodadura, la mejora de acerados, la renovación del pavimento en zonas de aparcamiento y la actualización de la señalización.
Por su parte, el tercer lote, en la zona noreste, cuenta con un presupuesto de 453.346,85 euros. Las actuaciones se desarrollarán en las carreteras BA-046, BA-137, BA-113, BA-128 y BA-129. En varios tramos se renovará el firme y se reorganizarán los espacios destinados al tráfico rodado y al tránsito peatonal. En la BA-113 también se instalará una marquesina para parada de autobús, junto con la ampliación del acerado y un paso sobreelevado conectado con el itinerario peatonal.
Estas actuaciones se enmarcan en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 9, relativo a industria, innovación e infraestructuras, y forman parte de la estrategia para impulsar la regeneración de los pueblos y mejorar la sostenibilidad, el acceso y la accesibilidad de los servicios públicos e infraestructuras, según ha señalado en nota de prensa la diputación provincial.
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