Centenario
Miguel Ángel Naranjo habla de los personajes comunes del Centro de Estudios Extremeños y la Económica en Badajoz
Este lunes por la tarde, con entrada libre
El Centro de Estudios Extremeños (CEEx) recibe esta tarde a Miguel Ángel Naranjo Sanguino, doctor en Historia, para impartir la conferencia titulada ‘La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y el Centro de Estudios Extremeños: sus personajes comunes’.
Esta ponencia , fruto de la colaboración de ambas entidades, se enmarca dentro del ciclo de conferencias con el que se está conmemorando el centenario del CEEx de la Diputación de Badajoz, fundado en 1925.
Naranjo Sanguino descubrirá personajes prácticamente desconocidos, pero reconocibles en el callejero de la ciudad de Badajoz, que fueron claves en la cultura en de la Extremadura de finales del siglo XIX y el siglo XX.
La conferencia, que se desarrollará en la sede del Centro de Estudios Extremeños, en la avenida Godofredo Ortega Muñoz, 2, comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre.
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