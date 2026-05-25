"Necesitamos dignidad profesional": técnicos sanitarios reivindican en Badajoz el reconocimiento que merece su labor

La paciencia se agota entre los profesionales afectados. Trabajadores técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud se han concentrado este lunes ante el Hospital Universitario de Badajoz para reclamar la reclasificación profesional comprometida y denunciar el bloqueo que, según UGT, mantiene el Ministerio de Hacienda sobre la partida necesaria para hacerla efectiva.

La protesta forma parte de las movilizaciones que el sindicato está impulsando a nivel nacional para exigir el cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, y la aplicación real del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

UGT sostiene que el plazo para culminar esta reclasificación finalizó en 2023 y que, desde entonces, los profesionales afectados siguen esperando una respuesta. El sindicato denuncia que miles de técnicos continúan encuadrados en una clasificación "obsoleta" que no reconoce adecuadamente su formación, sus competencias ni la responsabilidad que asumen a diario en hospitales, centros de salud, consultas externas, laboratorios, servicios de farmacia, radiología o anatomía patológica.

Una reivindicación con dos décadas de recorrido

El delegado sindical de UGT, Roberto Rico, ha explicado que la reclamación no es nueva y que el colectivo lleva años esperando una solución. "Estamos aquí para reivindicar ya de una forma definitiva la reclasificación de los técnicos medios y técnicos superiores en el Sistema Nacional de Salud", ha señalado.

Rico ha recordado que esta medida ya estaba recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y que en 2022 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Función Pública para hacerla efectiva antes de 2023. Sin embargo, ha lamentado que "Hacienda tiene bloqueada la partida presupuestaria que permitiría la reclasificación".

El delegado sindical de UGT, Roberto Rico. / Rebeca Porras

El representante sindical ha insistido en que el malestar del colectivo va más allá de una cuestión económica. "No estamos aquí por el dinero, estamos aquí por la dignidad y por el reconocimiento de la profesión y del trabajo que se realiza", ha afirmado.

"Es un colectivo presente en todos los niveles asistenciales. Están en centros de salud, en consultas externas, por la tarde y por la noche" Roberto Rico — Delegado sindical de UGT

UGT calcula que en Extremadura hay alrededor de 2.000 profesionales afectados, entre técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos de farmacia, técnicos de laboratorio, técnicos de anatomía patológica, técnicos de radiología, higienistas dentales y otras categorías.

Rico ha subrayado que se trata de un colectivo presente en todos los niveles asistenciales. "Están en centros de salud, en consultas externas, por la tarde, por la noche. Es un colectivo muy importante", ha indicado.

El sindicato defiende que estos profesionales realizan funciones que no se corresponden con la clasificación que mantienen actualmente y reclama su encuadramiento en los grupos B y C1. En el manifiesto leído durante la concentración, UGT ha señalado que esta reclasificación "no es una concesión graciable", sino "una obligación legal, un compromiso firmado y una medida de justicia profesional".

Servicios mínimos que limitan la huelga

Durante la jornada también se ha denunciado que los servicios mínimos fijados han impedido a muchos trabajadores secundar la huelga. Rico ha considerado que esos servicios mínimos son "abusivos" y ha explicado que buena parte de las plantillas han tenido que acudir a sus puestos. "Los trabajadores que han venido aquí lo han hecho en su hora de descanso, en vez de tomarse un desayuno, para reclamar lo suyo", ha señalado.

Las movilizaciones, añade, continuarán en los próximos días. UGT ya participó la semana pasada en una concentración ante el Ministerio de Hacienda en Madrid y prevé nuevas acciones, entre ellas una convocatoria en la capital el próximo 17 de junio.

Coherencia entre titulación y clasificación

Por su parte, la secretaria provincial de SAE en Badajoz, Alicia García Fernández, ha insistido que el objetivo del sindicato es exigir la aplicación real del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público y la reclasificación inmediata de los técnicos de grado medio y superior.

García Fernández ha denunciado la incoherencia que, a su juicio, existe entre la titulación exigida para trabajar y la clasificación retributiva actual. "En la práctica se nos pide una titulación específica y adecuada, pero en la reclasificación retributiva seguimos con un título de la ESO", ha señalado.

La secretaria provincial de SAE en Badajoz, Alicia García Fernández. / Rebeca Porras

La representante sindical ha defendido que la reclamación es "histórica e innegociable" y ha insistido en que SAE apoyará las movilizaciones del colectivo para sumar fuerzas y mantener la presión hasta que se desbloquee la situación.

Sin técnicos no hay calidad asistencial

En su manifiesto, UGT ha reclamado al Ministerio de Hacienda que asuma su responsabilidad y autorice la transferencia económica necesaria para que el Ministerio de Sanidad pueda ejecutar de manera inmediata la reclasificación de técnicos sanitarios.

El sindicato exige la aprobación de la dotación económica, el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado, el fin de la discriminación profesional y el reconocimiento académico, profesional y europeo de las titulaciones y competencias del colectivo.

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Lectura del manifiesto en la puerta del Hospital Univesitario. / Rebeca Porras

"Los derechos no se aplazan. Los acuerdos se cumplen", ha concluido el manifiesto, que advierte de que, si persiste el bloqueo, las movilizaciones continuarán e incluso se intensificarán.