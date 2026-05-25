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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Recreación del exterior del futuro colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz.

Recreación del exterior del futuro colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La construcción del nuevo colegio Los Ángeles de Badajoz, atascada por los recursos

La adjudicación de la dirección de obras se mantiene en suspenso hasta que la Comisión Jurídica de Extremadura resuelva la tercera reclamación y, por ahora, no hay fecha para el inicio de los trabajos

El Badajoz remonta y mantiene vivo el sueño del ascenso

Los blanquinegros se impusieron 2-0 al Jaraíz gracias a los goles de Carlos Bravo y Bermúdez de penalti, en un duelo vibrante en el que los hombres de Ávila cumplieron todas las premisas necesarias para lograr la machada

Charla con Luis Rodríguez Ardila por el Día Mundial del Fútbol en Cocemfe-Badajoz

Este lunes, a las 11.30 horas, con entrada libre

Salomé Pavón reúne el 30 de mayo en Badajoz a grandes artistas del flamenco: "Es mi sueño hecho realidad"

El espectáculo tendrá lugar en el teatro López de Ayala con música, baile y videomapping. La artista presenta un musical de gran formato con la colaboración especial del cuadro flamenco de Pilar Andújar

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Miguel Ángel Naranjo habla de los personajes comunes del Centro de Estudios Extremeños y la Económica en Badajoz

Este lunes por la tarde, con entrada libre

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