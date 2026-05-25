Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La adjudicación de la dirección de obras se mantiene en suspenso hasta que la Comisión Jurídica de Extremadura resuelva la tercera reclamación y, por ahora, no hay fecha para el inicio de los trabajos

Los blanquinegros se impusieron 2-0 al Jaraíz gracias a los goles de Carlos Bravo y Bermúdez de penalti, en un duelo vibrante en el que los hombres de Ávila cumplieron todas las premisas necesarias para lograr la machada

Este lunes, a las 11.30 horas, con entrada libre

El espectáculo tendrá lugar en el teatro López de Ayala con música, baile y videomapping. La artista presenta un musical de gran formato con la colaboración especial del cuadro flamenco de Pilar Andújar

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Este lunes por la tarde, con entrada libre