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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La construcción del nuevo colegio Los Ángeles de Badajoz, atascada por los recursos
La adjudicación de la dirección de obras se mantiene en suspenso hasta que la Comisión Jurídica de Extremadura resuelva la tercera reclamación y, por ahora, no hay fecha para el inicio de los trabajos
El Badajoz remonta y mantiene vivo el sueño del ascenso
Los blanquinegros se impusieron 2-0 al Jaraíz gracias a los goles de Carlos Bravo y Bermúdez de penalti, en un duelo vibrante en el que los hombres de Ávila cumplieron todas las premisas necesarias para lograr la machada
Charla con Luis Rodríguez Ardila por el Día Mundial del Fútbol en Cocemfe-Badajoz
Este lunes, a las 11.30 horas, con entrada libre
Salomé Pavón reúne el 30 de mayo en Badajoz a grandes artistas del flamenco: "Es mi sueño hecho realidad"
El espectáculo tendrá lugar en el teatro López de Ayala con música, baile y videomapping. La artista presenta un musical de gran formato con la colaboración especial del cuadro flamenco de Pilar Andújar
Miguel Ángel Naranjo habla de los personajes comunes del Centro de Estudios Extremeños y la Económica en Badajoz
Este lunes por la tarde, con entrada libre
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros (Badajoz)
- Dimite en bloque la directiva del colegio Cerro Gordo de Badajoz
- 1.423 opositores se examinan en Badajoz para ser funcionarios del Estado: 'Voy a por todas
- Los bomberos de Badajoz tienen que intervenir para evacuar a un hombre con obesidad mórbida al hospital
- Espinosa de los Monteros en Badajoz: 'Hay que olvidarse de las paguitas y las subvenciones
- La AMPA del colegio Cerro Gordo señala a Educación: 'No vamos a permitir que la seguridad se vea comprometida