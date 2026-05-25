Novedades en 'Pueblarte': más artistas y más participativo en pueblos de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha lanzado la sexta edición de 'Pueblarte', un proyecto cultural con el objetivo de "poner el arte a pie de calle" en pequeños pueblos de la provincia a través de actividades gratuitas dirigidas a mayores de 12 años.

Este sexto circuito provincial comenzará en Usagre el 30 de mayo y finalizará en Vivares el 22 de junio, según han presentado Ricardo Cabezas, diputado de Identidad Cultural; Marta Moreno, coordinadora de 'Pueblarte'; Isaac Rodríguez, alcalde de Medina de las Torres; y Carmen de Matos, artista participante.

Además, este año se presentan novedades como la participación de cuatro nuevos artistas que se suman a la plantilla habitual o disciplinas innovadoras como el muralismo. Asimismo, se espera que esta edición sea más participativa "para que los vecinos puedan implicarse directamente en el proceso creativo" y que la música esté presente "para crear una atmósfera única en el entorno".

Otro de los pueblos que disfrutará de estas actividades el 12 de junio será Medina de las Torres, cuyo alcalde, Isaac Rodríguez, ha asegurado la necesidad de impulsar este tipo de proyectos en localidades como esta con poco más de 1.100 habitantes.

Interés, sensibilidad y público

Marta Moreno, coordinadora de 'Pueblarte', ha señalado que el proyecto pretende demostrar que existe "interés, sensibilidad y público" por las artes plásticas en el medio rural. Para conseguirlo, las calles de estos municipios se convertirán en "talleres abiertos y museos al aire libre" de 10.00 a 14.00 horas, donde los artistas se concentrarán en un mismo espacio, a excepción de Usagre, en el que "las jornadas se extenderán aprovechando el atractivo patrimonial que tiene este municipio".

Carmen de Matos, artista veterana de este proyecto, ha destacado que lo que más le enriquece de las jornadas es "estar en contacto" con los ciudadanos y la convivencia que experimenta con sus compañeros artistas y sus diferentes disciplinas como Adrián Rolo con la pintura acrílica, Alex de la Fuente con los sprays o Lupe Arévalo y la talla en madera con motosierra.

Cabe destacar que las obras quedarán expuestas en las localidades como recuerdo de las jornadas y para "seguir acercando a la población al arte contemporáneo".