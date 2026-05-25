Se reactiva el incendio forestal de Novelda en Badajoz junto a la N-523 y moviliza de nuevo al Infoex

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Badajoz, en el entorno de la pedanía de Novelda del Guadiana, se ha reactivado este lunes, obligando a desplegar nuevamente medios de extinción y emergencias en una zona próxima a la carretera nacional N-523, conocida como carretera de Cáceres.

Según la evolución de la emergencia, el nivel 1 de peligrosidad fue finalmente desactivado cerca de las 16.00 horas tras mejorar la situación.

Incendio entre tres pedanías

Las llamas afectan a un área de monte y terreno forestal situada entre la N-523 y el entorno rural ubicado al norte de Valdebótoa, en las inmediaciones de Gévora y en el término de Novelda del Guadiana. La cartografía visible en Google Maps sitúa el perímetro estimado del incendio en una bolsa de vegetación muy próxima al eje de la carretera y a escasa distancia de las pistas de karting existentes en la zona, un enclave rodeado de masa forestal y parcelas agrícolas, lo que explica el despliegue preventivo de medios y la vigilancia sobre posibles reproducciones.

Información que aparece en Google Maps sobre el incendio en el término de Novelda del Guadiana (Badajoz). / Google

Además, a escasos metros se encuentran una concentración de casas aisladas lo que ha hecho que se active el Nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex, por el riesgo que podría correr la población en el caso de que se acercara a las mencionadas viviendas.

En una alameda de eucaliptos

El responsable de Emergencias de Cruz Roja Extremadura, Víctor Domínguez, ha explicado que el incendio se produce "cerca de la N-523, por donde la alameda de eucaliptos", motivo por el que, al activarse el nivel 1, se movilizaron recursos preventivos de la organización. En concreto, Cruz Roja desplazó una ambulancia de soporte vital básico y un vehículo 4x4 para apoyo operativo sobre el terreno que acudían de manera preventiva.

El Plan Infoex ha desplegado un importante operativo para atajar este incendio reactivado. De esta forma, ha desplazado a dos unidades de bomberos forestales; un medio aéreo; una maquinaria pesada; dos agentes del medio natural y un técnico de extinción. Asimismo, han acudido agentes de la Guardia Civil. Todos para conseguir apagar un fuego que ya había sido sofocado y estabilizado el domingo, pero que se ha vuelto a presentar actividad durante el mediodía de este lunes.

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La proximidad de la emergencia a la N-523 y a instalaciones situadas en este corredor rural del término municipal pacense ha mantenido durante horas una elevada atención operativa hasta que la evolución favorable permitió rebajar el escenario de riesgo y desactivar el nivel de peligrosidad.