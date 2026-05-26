20 años contando Badajoz

Cumplir veinte años no es solo alcanzar una cifra redonda. Es, sobre todo, mirar atrás con orgullo, reconocer el camino recorrido y reafirmar el compromiso con quienes han hecho posible esta historia. Este año estamos celebrando el 20 aniversario de La Crónica de Badajoz con la satisfacción de saber que este periódico ha formado parte de la vida cotidiana de miles de pacenses, acompañándolos cada mañana con información cercana, útil y profundamente vinculada a la realidad de la ciudad.

Tras 20 años de historia La Crónica de Badajoz se ha convertido en un modelo de comunicación diferente: un diario gratuito, accesible para todos y centrado en la información local. Una fórmula que, lejos de responder únicamente a una tendencia editorial, nace de una convicción firme: las ciudades necesitan medios que las miren de cerca, que conozcan sus barrios, sus preocupaciones, sus proyectos y también sus ilusiones.

Durante estas dos décadas, La Crónica de Badajoz ha sido testigo de la transformación de Badajoz. Hemos contado el crecimiento de la ciudad, la evolución de sus infraestructuras, el dinamismo de su tejido empresarial, cultural y social, y también los momentos más difíciles que nos han puesto a prueba como sociedad. Y lo hemos hecho siempre desde la cercanía, la responsabilidad y el respeto por nuestros lectores.

En un tiempo marcado por la velocidad de la información y por los constantes cambios tecnológicos, mantener viva la esencia del periodismo local es más importante que nunca. Porque detrás de cada noticia hay personas. Porque las historias que ocurren a pie de calle son las que verdaderamente construyen la identidad de una comunidad. Y porque un medio de comunicación local no solo informa: escucha, conecta y genera sentimiento de pertenencia.

Nada de esto habría sido posible sin el trabajo y la dedicación de todos los profesionales que han formado parte de La Crónica de Badajoz a lo largo de estos veinte años. Periodistas, fotógrafos, equipos directivos, colaboradores, comerciales y de distribución que han contribuido, con esfuerzo y vocación, a consolidar un proyecto sólido y querido por la ciudadanía.

Nuestro agradecimiento se dirige también a las instituciones, empresas y entidades que han confiado en este medio como vehículo de comunicación y cercanía con la sociedad pacense. Y, de manera muy especial, a nuestros lectores. Ellos han sido y siguen siendo la verdadera razón de ser de este periódico. Su fidelidad y su confianza son el mejor estímulo para continuar avanzando.

Celebrar este aniversario es también mirar hacia el futuro. Un futuro en el que La Crónica de Badajoz seguirá evolucionando, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo informativo y reforzando su presencia en todos los canales, pero sin renunciar nunca a aquello que le da sentido: contar Badajoz desde Badajoz y para Badajoz.

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Gracias por estos veinte años de compañía, confianza y compromiso compartido. Seguimos escribiendo juntos la historia de esta ciudad.