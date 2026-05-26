Arte, música y solidaridad frente al cáncer: la AECC de Badajoz reúne a 240 personas en una gala con subasta de arte en directo

La terraza del Teatro López de Ayala se ha convertido este martes 26 de mayo, desde las 20.30 horas, en un gran escenario de solidaridad. Cerca de 240 personas participaron en la II Gala Solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Badajoz, una cita que ha vuelto a unir cultura, compromiso social e investigación en una noche marcada por el arte en directo, la música y el respaldo ciudadano a la lucha contra el cáncer.

La velada ha arrancado con un cóctel previo y ha continuado con una cena servida por el catering La Gran Familia, de Villafranca de los Barros, antes de dar paso a uno de los elementos diferenciales de la gala: una subasta solidaria de arte en directo. El evento estuvo conducido por el bailaor pacense Jesús Ortega y la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz.

Los presentadores de la gala Jesús Ortega, bailaor, y María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extramadura, repasan el guión de la II Gala Solidaria de la AECC en el Teatro López de Ayala de Badajoz. / Jesús García Hinchado / EXT

Entre los asistentes figuraban representantes institucionales y sociales como Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura; diputados regionales; el presidente de Caja Rural de Extremadura, Antonio Caballo; el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo; concejales del Ayuntamiento de Badajoz; el gerente del Área de Salud de Badajoz, Demetrio Pérez; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, o José Antonio Patrocinio Polo, juez de la Audiencia Provincial, entre otros muchos asistentes.

Los objetivos: visibilidad e investigación

El presidente provincial de la AECC en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, ha resaltado el crecimiento de una iniciativa que ya se consolida en el calendario solidario de la ciudad. "Tras el éxito que tuvimos en la primera gala solidaria hemos repetido en esta segunda edición y la verdad es que hemos doblado asistentes", ha destacado. "La primera gala fueron 140 personas y esta gala están cerca de 250 personas. Estamos contentísimos", ha añadido.

Mendiano insistió en que el propósito del encuentro trasciende lo económico: "El objetivo es dar visibilidad a la Asociación Española Contra el Cáncer, pero fundamentalmente a aquellas personas que son enfermas de cáncer y a los familiares". En ese sentido, recuerda que la recaudación permitirá seguir impulsando proyectos científicos: "Somos la entidad privada que más dinero destina a investigación; el año pasado fueron 157 millones de euros, y con estos eventos lo que se trata es de recaudar fondos para seguir investigando".

Pero la gala también quiso lanzar un mensaje de sensibilización social. "El cáncer es una enfermedad que desgraciadamente va a afectar a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida", ha recordado el presidente provincial. "Con eventos como este proponemos recaudar fondos, pero sobre todo concienciar a la población para que haga vida saludable, prevenga, cuide la alimentación y, si finalmente aparece la enfermedad, acuda a la Asociación Española Contra el Cáncer, que es la asociación de todos contra el cáncer".

La subasta, su sello singular

La noche ha encontrado en la subasta de arte su sello más singular. Fotografías, pinturas y una escultura fueron donadas por artistas extremeños para convertir el arte en una herramienta de ayuda. Mendiano puso el acento en ese carácter diferencial: "Acertamos con el formato porque no es una cena normal; es una gala distinta", ha afirmado. "Lo que se recauda va para la investigación, pero además se nos ocurrió hacer subastas de arte y hay que agradecer a todos aquellos artistas extremeños que han donado sus obras gratuitamente".

Entre las piezas, se han subastado 'Lo marchito también es bello', del fotógrafo pacense JAM Montoya; la escultura 'Abstracción en hierro', de Juan Gamino Vivas; la acuarela 'Rama con flores rojas', de Adela Carranza Guillermo; la obra 'Plaza Alta y Torre de Espantaperros', del artista Tatán; la fotografía 'Zôkeibi', de Ángel Márquez; o 'Jardines de la Galera', del pintor Ramón de Arcos.

Uno de los momentos más llamativos de la noche ha estado protagonizado por Carmen de Matos, quien ha elaborado una pintura en directo durante la gala, 'Lo obvio y lo obtuso', inspirada en interiores de antiguas casas abandonadas extremeñas y concebida como un ejercicio de memoria, identidad y emoción convertido también en gesto solidario.

"Es la combinación perfecta de solidaridad, cultura y arte", ha resumido Mendiano. Una fórmula que en Badajoz parece haber encontrado ya su lugar.