Badajoz acelera su mayor salto tecnológico: el DOE saca a exposición pública el macrocentro de datos de 2.000 millones

El macrocentro de datos que aspira a convertir a Badajoz en uno de los grandes nodos tecnológicos del sur de Europa ya da un nuevo paso administrativo. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este lunes 25 de mayo el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto promovido por Data Riocaya SL en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo.

La publicación supone el arranque formal de uno de los procedimientos clave para una infraestructura llamada a cambiar el perfil económico y tecnológico de Badajoz. La iniciativa contempla una inversión cercana a los 2.000 millones de euros y prevé la creación de alrededor de 2.000 empleos durante la fase de construcción.

30 días decisivos

El anuncio del DOE recoge literalmente que "la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de un centro de procesamiento de datos, promovido por Data Riocaya, SL, a ubicar en el término municipal de Badajoz, podrán ser examinados, durante 30 días hábiles".

Ese periodo permitirá que ciudadanos, colectivos, empresas y administraciones puedan consultar toda la documentación y presentar alegaciones o sugerencias sobre un proyecto de dimensiones inéditas en Extremadura.

La Junta explica además que la documentación ya ha sido remitida al Ayuntamiento de Badajoz "para que promueva la participación real y efectiva de los interesados en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada".

31 campos de fútbol

El futuro complejo tecnológico ocupará una superficie de 222.734 metros cuadrados dentro de la Plataforma Logística, esto es el espacio equivalente a 31 campos de fútbol. Según detalla el DOE, el proyecto consiste en "la implantación de las instalaciones necesarias para puesta en funcionamiento de un Centro de Procesamiento de Datos, formado por dos edificios, contenedores de la sala de datos y equipos críticos, junto con las instalaciones administrativas necesarias".

Detrás de esa descripción técnica se encuentra una infraestructura diseñada para albergar miles de servidores funcionando de forma ininterrumpida. El centro nace además con la mirada puesta en el crecimiento de la inteligencia artificial, que exige enormes capacidades de procesamiento y consumo energético.

8.760 horas de funcionamiento anuales

Las cifras incluidas en el expediente reflejan la magnitud del proyecto. El DOE señala que la instalación tendrá una "demanda energética total crítica: 110 MW" y una "demanda energética total: 170 MW", con funcionamiento previsto durante las 8.760 horas del año.

La dimensión energética es precisamente uno de los elementos centrales de la tramitación ambiental. El documento oficial explica que la actividad está incluida dentro de las instalaciones sometidas a control integrado de contaminación y evaluación ambiental ordinaria por su elevada potencia.

En concreto, el DOE precisa que el proyecto se encuadra dentro de la categoría relativa a "instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW" y añade que también se encuentra sometido al procedimiento de evaluación ambiental por tratarse de instalaciones de combustión de al menos 300 MW térmicos.

La publicación deja claro además que este trámite resulta determinante para el futuro desarrollo del complejo tecnológico. "El otorgamiento de la autorización ambiental integrada precede a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias", recoge literalmente el anuncio.

Las instalaciones

El expediente también detalla buena parte del enorme despliegue técnico previsto. Cada módulo del centro contará con centros de transformación, salas de baterías, sistemas de refrigeración avanzada y generadores de emergencia preparados para mantener la actividad de forma permanente. Entre las instalaciones principales destacan "66 generadores diésel de emergencia", depósitos de combustible de 30.000 litros, enfriadoras industriales y sistemas de climatización específicos para los Data Hall donde se alojarán los servidores.

La infraestructura se levantará en una parcela con acceso directo desde la Plataforma Logística y dispondrá de "dos accesos controlados", uno principal para el edificio administrativo y otro secundario conectado con la futura subestación eléctrica y las distintas áreas técnicas del complejo.

El proyecto lleva meses despertando expectación por el impacto económico y tecnológico que podría generar en Badajoz. Empresas vinculadas a la iniciativa ya habían avanzado que el centro se diseñará para competir con nuevas infraestructuras tecnológicas que actualmente se desarrollan en países como Finlandia, Francia o Italia.

¿Por qué Badajoz?

La elección de Badajoz responde a varios factores estratégicos: disponibilidad de grandes superficies industriales, acceso a potencia eléctrica y capacidad para integrarse en futuras redes digitales y energéticas de gran escala.

Más allá de la construcción, el gran objetivo es atraer un ecosistema tecnológico especializado. Este tipo de infraestructuras suelen impulsar la llegada de empresas auxiliares, servicios digitales, formación técnica y nuevos perfiles profesionales ligados al sector tecnológico y energético.

La publicación del DOE abre ahora una fase decisiva para el mayor proyecto tecnológico planteado hasta ahora en Extremadura. Durante los próximos 30 días hábiles, cualquier persona física o jurídica podrá presentar alegaciones dentro del procedimiento ambiental. El anuncio recuerda además que quienes participen en el trámite "tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada".

Con este nuevo paso administrativo, el mayor proyecto tecnológico planteado hasta ahora en Extremadura comienza oficialmente su recorrido público mientras Badajoz se posiciona en el mapa europeo de los grandes centros de datos. La empresa promotora, Nostrum Group tiene como objetivo superar todos los trámites administrativos para que en septiembre de este mismo año puedan comenzar las obras.