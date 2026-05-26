Badajoz se llena de color con la plantación de 22.000 flores de temporada

Badajoz se llenará de color para este verano. El ayuntamiento ha iniciado una nueva campaña de plantación de flores de temporada en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de embellecer zonas verdes, plazas y vías urbanas durante los próximos meses.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Parques y Jardines, contempla la plantación de 22.000 flores de diferentes especies seleccionadas por su resistencia, colorido y adaptación a las altas temperaturas propias de la época estival.

Entre las variedades elegidas se encuentran begonias rojas, blancas y rosas, dalias, 'impatiens sunpatiens', caléndulas, gazanias, dianthus corona y verbena híbrida.

Los trabajos ya han comenzado en puntos como la avenida de Huelva, Colón con Santa Marina, Plaza Dragones, Reyes Católicos, Prim, Juan Carlos I, Minayo, Puerta Palma o la calle La Maya, y continuarán en los próximos días en otras zonas destacadas como Castelar, plaza del Asilo, Puerta Pilar, Delegación del Gobierno, plaza Miguel Celdrán, plaza de la Constitución y Santa Marina, además de la Plaza de España y distintos maceteros en altura distribuidos por la ciudad.

Duplica la inversión

El concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, ha destacado que con esta actuación se duplica la inversión en este tipo de plantas, con el objetivo de embellecer la ciudad. Así, este tipo de actuaciones contribuyen de manera directa a mejorar la imagen urbana y la calidad ambiental de la ciudad, generando espacios más amables, atractivos y confortables tanto para los vecinos como para quienes visitan Badajoz.

El Ayuntamiento de Badajoz ha indicado en nota de prensa que, con esta campaña, continúa trabajando en el mantenimiento y mejora de las zonas verdes de la ciudad, apostando por una imagen urbana mejorada y por el cuidado de los espacios públicos.