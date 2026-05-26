Badajoz se llena de sabor con la X Ruta Gastronómica Los Palomos

Pistoletazo de salida al buen comer y beber de Badajoz. La Fundación Triángulo ha presentado, un año más, la décima edición de la Ruta Gastronómica, enmarcada dentro de la celebración de Los Palomos. Todos los que lo deseen pueden probar las creaciones de 24 establecimientos de la capital pacense y las 28 propuestas que han diseñado desde el 26 de mayo hasta el 6 de junio. Esta edición cuenta, además, con una novedad: a las tapas, cócteles y postres, se le añade los desayunos, una seña de identidad de la ciudad.

Y es que, como ya viene siendo costumbre, el arranque oficial de la fiesta ha venido de la mano de la gastronomía y alcanzando la cifra más alta de participación hasta la fecha. Los hosteleros se han volcado por completo con el evento, demostrando una implicación profunda que va más allá del negocio: forman parte activa del espíritu integrador de Los Palomos. Además, la ampliación de la oferta gastronómica es un síntoma del buen momento que vive esta celebración.

Algunos de los platos que se podrán degustar en los locales. / Jesús G. Hinchado

La organización, llevada a cabo por la Fundación Triángulo, ha hecho especial hincapié en que se trata de una "ruta inclusiva". Las propuestas están pensadas para adaptarse a todos los gustos, paladares y, de manera muy importante, a las realidades de las personas con intolerancias o alergias alimentarias. Para que el público pueda identificar fácilmente a los locales participantes, todos ellos contarán con un distintivo oficial de la ruta.

Creatividad y tradición

Para entender la magnitud de esta edición basta con escuchar a los propios hosteleros, quienes han diseñado propuestas exclusivas que reflejan el espíritu festivo, colorido e inclusivo de Los Palomos. Para los que son más de mañanas y quieren disfrutar un buen desayuno pueden disfrutar novedades como la tostada de base de patatera dulce, tortilla francesa, miel y pimentón de Las Palmeras o la vegetal con queso azul y virutas jamón ibérico de La Albacería del Producto.

Algunos cócteles, tostadas, tapas y postres que participan. / Jesús G. Hinchado

Si prefieres tapear con amigos, las propuestas que ofrecen van desde un pan de lecho relleno de cochinito de la Taberna Terrón hasta unos nachos con cheddar y chistorra mezclando culturas -Carmen Gastrobar-, pasando por Argentina con El Silencio con una empanada de pollo al brandy, cebolla caramelizada y pimiento verde y rojo. Los dulceros también tienen su espacio con propuestas refrescantes como el batido de helado de chocolate con Jäger de Jara Helados y Cafés, o la tarta multicolor que ofrece Floco Original Coffee.

Finalmente, si eres más de probar bebidas nuevas, las propuestas cocteleras este año mezclan ginebras exóticas, licores y siropes. Una de las ideas es el gin xoriguer, zumo de limón, puré de maracuyá, ginger beer y granada que trae El Gallo con Botas, un nuevo local de cócteles en pleno Casco Antiguo de Badajoz.

Una respuesta de color frente al odio

Más allá de lo culinario, la presentación ha servido para recordar el verdadero motor de Los Palomos. Frente a los "discursos de odio y la LGTBIfobia", la organización asegura que la ciudad de Badajoz responde con una propuesta festiva, divertida y llena de color. Una contestación que acompaña a los ciudadanos desde que se levantan hasta que se acuestan con una oferta gastronómica que abarca a todas las personas y piensa en cada detalle.

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El éxito de esta edición vuelve a contar con el respaldo y la colaboración de instituciones públicas -la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz-, así como el patrocinio privado. Desde la Fundación Triángulo, invitan a que "toda la ciudad de Badajoz disfrute" de la fiesta y la gastronomía. Y es que, la ciudad, no solo tiñe las calles de colores durante Los Palomos, sino ofrece deleite y un buen sabor de boca a todos los que quieran celebrar esta mítica fiesta.