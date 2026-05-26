Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos

La ciudad de Badajoz comienza a vestirse de uniforme para una de las celebraciones más simbólicas del calendario militar. La conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas transformará durante este fin de semana distintos espacios de la capital pacense con un programa que incluye una retreta militar histórica, un acto de homenaje a los caídos, el tradicional izado de bandera y una exposición estática de vehículos militares y material de distintos cuerpos.

La imagen vivida en la plaza de España en la tarde de este martes ha sorprendido mucho a los pacenses que pasaban por allí. Dos camiones del Ejército de Tierra han accedido en dirección contraria por la calle Obispo San Juan de Ribera para desarrollar los preparativos. Mientras operarios militares descargan estructuras y ultiman el montaje en la mencionada plaza, la Base General Menacho ya coordina los detalles para un fin de semana que busca acercar el trabajo de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía y, al mismo tiempo, dar visibilidad a nuevos espacios urbanos de la ciudad.

Un mástil de 12 metros

Desde la oficina de comunicación de la Base General Menacho, el cabo primero David García Casado explica que durante estas jornadas ya se están ejecutando labores logísticas esenciales para el acto principal del domingo. "Estamos descargando el dado con el mástil de 12 metros simplemente para el izado de bandera que tendrá lugar el domingo a las 11.00 de la mañana", detalla mientras supervisa parte del montaje.

La principal novedad de esta edición reside en el cambio de formato y recorrido de algunos actos. Frente a años anteriores, la organización ha decidido modificar parcialmente el esquema habitual para descentralizar escenarios emblemáticos y ofrecer protagonismo a otras zonas urbanas.

"Ha sido por cambiar un poquito, por dar visibilidad a otros sitios de Badajoz", explica García Casado sobre la decisión de trasladar parte de la programación al corredor verde y el Parque de la Legión, dejando atrás itinerarios clásicos como el paso por el Puente de Palma.

Retreta por el corredor verde

Uno de los actos más llamativos tendrá lugar el viernes por la noche con una retreta militar de época que recorrerá el corredor verde hasta el parque de la Legión. El cabo primero describe el evento como una recreación histórica con uniformes tradicionales y acompañamiento musical.

"El viernes por la noche es una retreta militar que va todo el corredor verde hasta el Parque de la Legión, donde se hará un arriado de bandera", señala. Además, precisa que "se va a hacer una retreta militar de época, vestido de época", evocando ceremonias castrenses del pasado.

Pero ¿qué es exactamente una retreta militar? García Casado lo explica con detalle: "La retreta la hacían para recoger a los soldados que estaban de guardia, como no había relojes antes, se les recogía para introducirlos dentro del cuartel, para decir que ya habían terminado su guardia y volvieran para descansar".

La escenificación estará acompañada de música tradicional militar. "Es un toque musical. Vienen la AMC Banda de Pífanos y Tambores de La Albuera a tocar allí", apunta el portavoz militar. Según detalla, el recorrido comenzará a las 20.10 horas y culminará alrededor de las 21.00 horas en el Parque de la Legión, donde se llevará a cabo el arriado solemne de bandera junto al obelisco.

Izado de bandera en la plaza de España

El domingo llegará el acto central con el izado de bandera en plaza de España. Un evento sobrio pero cargado de simbolismo institucional y militar. "Se trata de un izado en la que participarán una compañía mixta del Ejército de Tierra, una sección que viene de Talavera la Real, del Ejército del Aire, y una sección de la Guardia Civil", explica García Casado.

La formación militar estará integrada por distintas unidades que se concentrarán en el corazón de la ciudad para el acto solemne. "Las tres secciones se formarán aquí y se iza la bandera. También habrá un homenaje a los caídos", resume.

La ceremonia estará presidida por mandos militares de relevancia. "Nuestro general presidirá el acto junto con el coronel de la base aérea", confirma el cabo primero, mientras se espera también la asistencia de representantes institucionales y civiles.

Exposición estática

Paralelamente, durante todo el fin de semana se instalará una exposición estática de material militar en la explanada junto al edificio de Ibercaja, donde vecinos y visitantes podrán acercarse a algunos de los vehículos utilizados por las Fuerzas Armadas y cuerpos participantes.

Aunque evita concretar todos los detalles, García Casado avanza parte del despliegue previsto: "Estará el Leopard y el Pizarro, hay varios de la Guardia Civil y también del Ejército del Aire".

Insiste en que la intención es acercar el trabajo de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía pacense y convertir la celebración en un evento participativo. Incluso se ha pedido colaboración vecinal para ambientar la plaza de España: "Hemos pedido al ayuntamiento y a los vecinos que coloquen su bandera de España en los balcones", señala, al tiempo que confirma que el corredor verde contará con decoración especial gracias a "unas 40 banderas para ponerlas en las farolas".

Badajoz, de este modo, se prepara para vivir un fin de semana marcado por la simbología militar, la historia y el homenaje institucional en una edición que busca acercar la celebración del Día de las Fuerzas Armadas a la calle y a los ciudadanos.