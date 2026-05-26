De Badajoz a Las Ventas con pinceles y trajes de luces: así transforma Sofía Triviño la tauromaquia en arte

Sofía Triviño ha convertido el brillo de los trajes de luces en su sello artístico.Tiene 29 años, es de Badajoz y desde finales de 2023 ha convertido su pasión por el dibujo, la pintura y la tauromaquia en una obra muy reconocible, centrada en el color, el brillo y la personalidad que cada torero deja en el ruedo.

Formada en Comunicación Audiovisual y Animación 3D, Triviño reconoce que su verdadera vocación siempre ha estado ligada al arte. "A mí lo que realmente me apasiona es el dibujo y la pintura", explica. Esa afición la ha enfocado al mundo taurino porque, asegura, le interesa tanto por su dimensión estética como por la fuerza visual de los bordados, las chaquetillas y las posturas de los diestros.

"Los trajes de luces me apasionan. Veo que hay un potencial enorme para expresarlo mediante el arte", señala la joven artista pacense, que trabaja con acrílico y pintura dorada sobre lienzo.

También llama la atención que su pintura haya logrado acercar la estética taurina a personas que no se consideran aficionadas. Sofía cuenta que algunos espectadores, sin especial interés por los toros, se han detenido ante sus cuadros por la fuerza visual de los colores, los dorados y las formas. En sus lienzos, el traje de luces aparece como una pieza artística por sí misma, capaz de despertar curiosidad más allá de la plaza.

Pintura de Sofía Triviño inspirada en el torero Morante de la Puebla. / Cedida

Primera parada: Las Ventas

Su primer vínculo emocional con los toros viene de la infancia. Recuerda ver las corridas por televisión junto a su abuelo durante los veranos. Lo que más le llamaba la atención entonces no era solo la lidia, sino "el color y el brillo" de los trajes.

El salto a los lienzos llegó de casualidad. Regaló unas postales taurinas a su fisioterapeuta, vinculado al mundo de los toreros en Badajoz, y las obras empezaron a despertar interés entre quienes pasaban por la clínica. A partir de ahí, se animó a pintar en formatos más grandes.

Poco después presentó un dossier al Centro de Asuntos Taurinos de Madrid y fue seleccionada para exponer en Las Ventas durante San Isidro en 2024. "Tomé la alternativa como pintora taurina allí, en la Plaza de Toros de Las Ventas", recuerda.

Desde entonces, su obra ha viajado también fuera de España. Algunos de sus cuadros se encuentran ya en Ecuador, Dubái, Portugal y California, encargados por personas que descubrieron su trabajo en Madrid.

La tauromaquia, además, tiene para Sofía Triviño un componente íntimo y familiar. No solo la remite a aquellos veranos de infancia en los que veía las corridas por televisión junto a su abuelo, sino que también se ha convertido en un punto de unión con su hermana. "Tenemos personalidades muy diferentes y gustos distintos, pero la tauromaquia es algo que compartimos", cuenta. Ir juntas a los toros se ha transformado en una afición común y en una forma de complicidad entre ambas. Esa mirada emocional también aparece en sus cuadros, donde el traje de luces no funciona únicamente como vestimenta, sino como recuerdo, vínculo y símbolo de una pasión heredada.

Una de sus últimas obras, inspirada en Juan Ortega. / Cedida

Uno de los momentos que más ha marcado su forma de entender este arte fue su visita a la sastrería Fermín, en Madrid, uno de los espacios donde se confeccionan trajes de luces. Allí pudo conocer de cerca el trabajo artesanal que hay detrás de cada pieza, los bordados, los materiales y el cuidado con el que se elaboran unas prendas que después ella lleva al lienzo. "Eso sí que es arte, el arte de elaborar los trajes", afirma. Aquella experiencia reforzó su interés por pintar no solo el brillo exterior del traje, sino también todo lo que representa: horas de oficio, tradición, detalle y una estética que, incluso fuera del ruedo, conserva una enorme fuerza visual.

Badajoz, Olivenza y nuevos retos

La artista ha mostrado sus obras en Olivenza, Jerez de la Frontera y el Hotel Río de Badajoz, donde volverá a exponer del 11 al 28 de junio con motivo de la Feria de San Juan. También tendrá presencia en Ecuextre, la Feria del Toro y del Caballo, que se celebra del 11 al 14 de junio.

"Tengo una exposición en el Hotel Río y otra en la Diputación de Badajoz; este verano tengo que pintar a tope" Sofía Triviño — Artista de Badajoz

En casa conserva unas 20 obras listas para próximas exposiciones y para 2026 prepara una muestra de mayor formato en la Diputación de Badajoz, también vinculada a la Feria de San Juan. "Este verano tengo que pintar a tope", admite.

Sus cuadros no buscan retratar el rostro del torero, sino capturar su esencia a través del traje y la postura. "No pinto la cara, pero sí su pose. Cada torero marca su impronta", explica. Esa es una de las claves de su trabajo, capaz de hacer reconocible a un diestro sin necesidad de mostrar su rostro.

Triviño cita entre sus referencias los diseños de Alejandro Talavante, Ginés Marín, José María Manzanares y Pablo Aguado. Además, dos toreros, Javier Solís y Javier Ambel, tienen ya obras personalizadas encargadas por sus familias.

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Cuadro de Sofía Triviño, inspirado en Morante de la Puebla. / Cedida

Su sueño, ahora, es exponer en Sevilla. Mientras tanto, sigue pintando en el estudio de su casa y compagina el arte con un máster de investigación en Ciencias Sociales, con la idea de hacer el doctorado y dar clases en la universidad. Hay una cosa, sin embargo, que no piensa abandonar: "No voy a dejar de pintar ni de dibujar".