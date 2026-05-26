En el corazón

Tengo que volver a contarlo, a riesgo de pecar de cansina. Porque nuestro origen marcó nuestra idiosincrasia y selló nuestro futuro, que creemos infinito. La Crónica de Badajoz nació de un problema. Convirtió una batalla que se creía perdida en una oportunidad. El germen de esta cabecera estaba en unas pocas páginas de El Periódico Extremadura, el diario decano de la región que, históricamente, está vinculado a Cáceres y su provincia. Hubo directores que se empeñaron en revertir esta fama, que aunque merecida, desmerecía su carácter regional. No había manera de que El Periódico Extremadura se vendiese en Badajoz.

Hasta que coincidiendo con el boom de los periódicos gratuitos (cuando solo existían los de papel), se les ocurrió sacar a la calle una nueva cabecera, identificada con la ciudad más grande de Extremadura, con contenido local. Nació La Crónica de Badajoz, que en sus inicios fue de periodicidad semanal, hasta que el amor incondicional de los lectores, que la recibieron desde el principio como suya, acompañó la decisión de que fuese de tirada diaria, de lunes a viernes, los días laborales, al compás de la actividad de la ciudad.

20 años se han cumplido de aquella oportunidad aprovechada. 20 años en los que La Crónica de Badajoz ha sabido demostrar que un nuevo periódico nunca está de más, pero si de menos cuando desaparece. Labrarse un camino desde casi la nada no era tarea fácil, pero a base del trabajo y la profesionalidad de quienes creyeron en ella, La Crónica de Badajoz forma parte desde hace mucho tiempo del paisaje de Badajoz, donde sus vecinos acuden para informarse, para verse reflejados, para denunciar, para disfrutar, para conocerse y para saber más del entorno en el que viven. Un periódico empieza a ser dueño de un lugar cuando los lectores lo toman como referencia cuando algo sucede: llaman para que se haga eco de los hechos que ocurren y hasta lo dejan en evidencia cuando se publican errores o informaciones inexactas. Buena prueba de que están atentos a lo que se publica, cuya veracidad no cuestionan, y ponen toda su confianza en que a través de sus páginas podrán ser escuchados.

"El gran salto se produjo en mayo de 2024 cuando estrenó dominio propio y la web empezó a llenarse de contenido"

Seguimos siendo inseparables de El Periódico Extremadura, la cabecera hermana. Pero hace tiempo que La Crónica de Badajoz cuenta su propia historia. Prensa Ibérica confió en su potencial cuando adquirió el Grupo Zeta en 2019 y decidió que Badajoz merecía el apoyo a un diario pegado a la calle, con información de interés local. Un potencial que se multiplicó con la información digital. El gran salto se produjo en mayo de 2024 cuando estrenó dominio propio y la web empezó a llenarse de contenido.

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La Crónica de Badajoz cumple 20 años y sigue apostando por mantener el papel gratuito, con una treintena de puntos de reparto distribuidos por la ciudad, donde cada mañana se forman colas para recogerla. La Crónica de Badajoz se ha convertido en referencia con sus premios Empresario, que se entregan en una gala con nombre propio convertida en un ritual anual. Y con la nueva sede la plaza de España, La Crónica de Badajoz ha conquistado el lugar que la define como medio de comunicación comprometido: situarse en el corazón de la ciudad que le da nombre. Y sentido.