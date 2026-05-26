Vanguardia sobre la memoria: el Palacio de Congresos de Badajoz

Hay edificios que nacen para cambiar el orden de las cosas. En abril de 2006, Badajoz inauguraba una de sus obras arquitectónicas más ambiciosas: el Palacio de Congresos Manuel Rojas. Levantado dentro del histórico baluarte de San Roque, este cilindro ha sabido consolidarse como un transgresor símbolo de la Extremadura del siglo XXI, actuando no solo como motor cultural, sino también como lugar de servicios públicos indispensables cuando la ciudad más lo ha necesitado.

El suelo sobre el que se asentó arrastra una de las cargas emocionales de la historia de España. El moderno edificio fue proyectado tras la demolición en el año 2000 de la antigua plaza de toros de Badajoz, edificada en 1859, y que quedó marcado a fuego en la memoria colectiva. Fue allí donde, en agosto de 1936, tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas al mando del coronel Juan Yagüe, se perpetró la conocida masacre de Badajoz.

Miles de personas -milicianos, defensores de la república y civiles- fueron hacinadas para ser fusiladas. La sustitución de aquel testigo mudo de la barbarie por un vanguardista Palacio de Congresos no estuvo exenta de debate sobre cómo debía gestionarse la memoria histórica del lugar, un desafío que los arquitectos trataron de resolver integrando y respetando el pasado en el nuevo diseño.

Inauguración marcada por la política

La apertura del edificio en 2006 estuvo acompañada por ruidos y tensiones políticas que coparon los titulares de la época. El proyecto, diseñado por el prestigioso estudio madrileño SelgasCano -formado por José Selgas y Lucía Cano-, fue promovido y ejecutado de manera directa por la Junta de Extremadura después de que el Ayuntamiento de Badajoz le cediese el terreno.

El principal punto de fricción radicó en el nombre del espacio. El Ejecutivo regional decidió bautizarlo como Palacio de Congresos Manuel Rojas, rindiendo homenaje al primer alcalde de la democracia en la capital pacense, el socialista Manuel Rojas Torres. El gobierno municipal, con Miguel Celdrán como alcalde, mostró su disconformidad ante la elección, entablando una agria polémica institucional que provocó que el alcalde pacense no estuviese presente en la inauguración del recinto.

El complejo

El coste total de la infraestructura ascendió a más de ocho millones de euros, una inversión contundente de la Junta de Extremadura para la época en que se construyó, y que se tradujo en una joya de la arquitectura contemporánea. Su relevancia fue tal, que el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) lo seleccionó para su célebre exposición ‘On-Site: New Architecture in Spain’, catalogándolo entre los 53 edificios más representativos de España en los últimos 30 años.

Patio interior del Palacio de Congresos Manuel Rojas. / Santi García

Alberga un auditorio principal con 851 butacas, paredes de metacrilato retroiluminadas y una acústica impecable. A este, se suma un auditorio más para 327 personas, una sala de exposiciones y cuatro salas para diversos usos. Actualmente, el Palacio de Congresos es un hervidero de actividad: funciona como sede de conferencias, convenciones empresariales, eventos privados, ferias, además de albergar los principales conciertos de la Orquesta de Extremadura, y un largo etcétera.

Sin embargo, el recinto mantiene vivo el respeto a las víctimas de 1936. Para dignificar esa memoria, en la zona delantera del complejo, destaca la escultura de nombre ‘Eclíptica’, una gran pieza de acero inoxidable creada por la artista Blanca Muñoz. El diseño guarda una carga simbólica: entre el 14 y el 17 de agosto, fechas en las que tuvieron lugar los fusilamientos en la plaza de toros vieja de Badajoz, la incidencia exacta del sol a través de sus láminas proyecta en el suelo la silueta de una flor o una galaxia, rindiendo un silencioso homenaje a los represaliados en el antiguo coso.

Auditorio principal del Palacio de Congresos de Badajoz durante una actuación de la Orquesta de Extremadura. / Andrés Rodríguez

De lugar de vacunación a centro de salud

Si algo ha demostrado este espacio en sus veinte años de historia es su versatilidad para ponerse al servicio de la ciudadanía en los momentos que más se ha necesitado. Durante la crisis sanitaria del covid-19, las salas dejaron pasaron a convertirse en un centro de vacunación masiva en Badajoz, un hito que demostró la accesibilidad y funcionalidad del recinto. Esa vocación sanitaria vuelve a ponerse de actualidad. La Junta de Extremadura va a llevar a cabo una inyección económica de 2 millones de euros para rehabilitar de manera provisional las salas de la planta baja y albergar las instalaciones del centro de salud ‘Los Pinos’ -zona centro-, cuyo edificio original sufre graves deficiencias estructurales. Esta reforma se realizará mediante mamparas desmontables, garantizando que el edificio pueda recuperar sus prestaciones originales a finales de 2029. Para entonces, está previsto que concluyan las obras de acondicionamiento en el antiguo Hospital de San Sebastián -rebautizado como El Hospital Centro Vivo-, donde se ubicará de forma permanente el nuevo centro de salud.

Noticias relacionadas

Dos décadas después de que sus luces se encendieran por primera vez, el Palacio de Congresos Manuel Rojas se erige como un ente vivo. Mitad monumento a la memoria, mitad motor del desarrollo, el gran cilindro de Badajoz celebra su vigésimo aniversario demostrando que, la mejor arquitectura, es aquella que sabe transformarse.