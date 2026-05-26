Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro

La tranquilidad de la plaza Cecilio Reino Vargas de la barriada pacense de Pardaleras se ha visto alterada en la tarde de este martes por una intervención de la Policía Local de Badajoz. Los agentes del mencionado cuerpo han procedido a la detención de dos varones que viajaban en una motocicleta de gran potencia.

La actuación policial comenzaba minutos antes de las 20.00 horas por las calles del centro de la ciudad cuando los efectivos han dado el alto al mencionado vehículo sin que el conductor cumpliera dicha orden.

Persecución por el centro

Al ver que estos no respondían a su petición, los agentes han comenzado a perseguirlos por diversas vías del centro urbano. Tras unos minutos de tensión las patrullas de Policía Local han llegado a la plaza Cecilio Reino Vargas detrás de la motocicleta.

El conductor de la moto ha perdido su control en la confluencia de la plaza indicada con la calle Fernando Sánchez Sampedro "colisionando contra un vehículo de Policía Local", según informan desde el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Badajoz.

Imagen del operativo de Policía Local de Badajoz para detener a los dos ocupantes de una motocicleta de gran potencia. / La Crónica

Detenciones

Cuando los agentes han identificado a los dos varones que viajaban en el vehículo han comprobado que el conductor carecía de permiso de conducir por lo que se le ha detenido, además de por conducción temeraria.

De la misma forma, el otro hombre que viajaba como acompañante también ha sido detenido por resistencia a la autoridad. Por el momento, se desconoce el motivo de la huida de los dos a gran velocidad ni si estos estarían implicados en otros actos ilícitos.

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En esta intervención han participado varias patrullas de Policía Local y agentes adscritos al grupo Giapol (el Grupo de Intervención y Apoyo Policial) de Badajoz. El llamativo operativo policial ha causado gran revuelo en el barrio de Pardaleras y estupor para las personas que han sido testigo de lo sucedido.