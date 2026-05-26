La Filmoteca proyecta hoy en Badajoz Stalker, el viaje hipnótico de Tarkovsky a "La Zona"

La Filmoteca de Extremadura continúa hoy en Badajoz su ciclo Clásicos de la Filmoteca con la proyección de Stalker, una de las obras esenciales del cineasta soviético Andrei Tarkovsky. La sesión tendrá lugar a las 19.00 horas, en horario especial, y permitirá al público reencontrarse en pantalla grande con una película considerada fundamental en la historia del cine europeo del siglo XX.

Estrenada en 1979, con una duración de 161 minutos, Stalker se proyectará en versión original en ruso con subtítulos en castellano. La película, apta para todos los públicos, cuenta con dirección de Tarkovsky y guion de Arkadiy Strugatskiy, Boris Strugatskiy y el propio Tarkovsky, a partir de la novela de los hermanos Strugatskiy. La música corre a cargo de Eduard Artemyev, colaborador habitual del director, mientras que la fotografía está firmada por Aleksandr Knyazhinsky y Georgi Rerberg.

La historia sitúa al espectador en un enigmático lugar de Rusia conocido como 'La Zona', un territorio prohibido desde que, años atrás, se estrellara allí un meteorito. Pese a las restricciones de acceso y al halo de misterio que rodea el paraje, existen hombres llamados “stalkers” que se dedican a guiar a quienes desean adentrarse en él. En ese espacio inquietante, donde lo físico y lo espiritual parecen confundirse, Tarkovsky construye una reflexión sobre el deseo, la fe, el miedo y la condición humana.

El reparto

El reparto está encabezado por Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko y Natalya Abramova, intérpretes que dan cuerpo a una narración de ritmo pausado, intensidad filosófica y poderosa carga visual. Lejos de la ciencia ficción convencional, Stalker propone una experiencia cinematográfica contemplativa, marcada por la tensión moral y por una puesta en escena que ha influido a generaciones de cineastas.

La película obtuvo en 1979 el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes, reconocimiento que consolidó su prestigio internacional y reforzó la figura de Tarkovsky como uno de los grandes autores del cine moderno.

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