Quintana confirma que el último incendio de Suerte de Saavedra está relacionado con ajustes de cuentas

La barriada pacense de Suerte de Saavedra vivía esta madrugada a las 5.30 horas un nuevo episodio violento. Esta vez, los bomberos de Badajoz recibían una alerta de incendio en el descansillo de un bloque de viviendas en la calle Diego Florindo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes policiales y cuatro vehículos de bomberos que, al llegar a la zona, se encontraban con el fuego extinguido y centraron sus labores en la ventilación del lugar y en asegurar la zona. Las llamas habían causado daños en el rellano de la planta, afectando a las puertas de cuatro pisos.

Un incendio intencionado

A pesar de que las llamas han afectado a cuatro puertas, el ataque iba dirigido a una de ellas, por lo que este acto no ha sido fortuito. La Policía Nacional y delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, han confirmado que el incendio ha sido intencionado. La gravedad del ataque adquiere una dimensión mayor al analizar el trasfondo. Al ser preguntado por los medios, Quintana confirmaba la naturaleza intencionada del suceso y ha expresado que se puede vincular el incendio con la última oleada de violencia que azota la capital pacense: "Hay un enfrentamiento entre determinados clanes que parece que son ajustes de cuentas", ha manifestado.

También ha hablado del último detenido, el que intentó escaparse en el río, y ha confirmado que es "una persona con antecedentes delictivos importantes", como adelantó este diario.

El caso es una muestra más de la compleja realidad que vive la ciudad de Badajoz en los últimos meses. El delegado reconocía que la investigación está resultando compleja y complicada debido a las características de los implicados: "Estos grupos son complejos, complicados. No se tiene mucha colaboración precisamente de ellos o de su entorno", ha explicado, lamentando que "quieren resolver sus problemas al margen de la ley".

Frente a este desafío, José Luis Quintana ha puesto en valor el trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, cuya cooperación ha calificado de "imprescindible". Por el momento, la investigación sigue abierta y no se descarta que haya más detenciones en los próximos días para acabar con esta ola de sucesos que sacude la capital pacense.