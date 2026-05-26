El paraíso del vinilo regresa a Badajoz este domingo

Badajoz recuperará este domingo el encanto de los discos, las portadas y las búsquedas pausadas entre cubetas con la llegada de una nueva edición de Spin Records Market, la Feria del Vinilo. La cita tendrá lugar en el hotel Río Badajoz-Palacio de Cristal, situado en la avenida Adolfo Díaz Ambrona número 13, con entrada libre para todos los públicos.

El mercado abrirá sus puertas en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas, en una jornada pensada para coleccionistas, aficionados a la música y curiosos que quieran acercarse al universo del formato físico.

Amplia selección

Durante la feria, el público podrá encontrar miles de referencias y una amplia selección de vinilos, CDs, DVDs, casetes, libros y merchandising, tanto nuevos como de segunda mano. Entre los principales atractivos destacan las rarezas musicales, discos descatalogados, ediciones difíciles de conseguir y auténticos tesoros para coleccionistas.

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La organización subraya que cada edición es diferente, por lo que la visita se convierte en una experiencia abierta al descubrimiento. La feria se celebrará durante toda la jornada del domingo y la organización invita a los aficionados a la música a acercarse y compartir la cita con otros amantes del vinilo y de la cultura musical.