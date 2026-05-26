Ocio y cultura
El paraíso del vinilo regresa a Badajoz este domingo
La cita tendrá lugar en el hotel Río, situado en la avenida Adolfo Díaz Ambrona número 13, con entrada libre para todos los públicos.
Badajoz recuperará este domingo el encanto de los discos, las portadas y las búsquedas pausadas entre cubetas con la llegada de una nueva edición de Spin Records Market, la Feria del Vinilo. La cita tendrá lugar en el hotel Río Badajoz-Palacio de Cristal, situado en la avenida Adolfo Díaz Ambrona número 13, con entrada libre para todos los públicos.
El mercado abrirá sus puertas en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas, en una jornada pensada para coleccionistas, aficionados a la música y curiosos que quieran acercarse al universo del formato físico.
Amplia selección
Durante la feria, el público podrá encontrar miles de referencias y una amplia selección de vinilos, CDs, DVDs, casetes, libros y merchandising, tanto nuevos como de segunda mano. Entre los principales atractivos destacan las rarezas musicales, discos descatalogados, ediciones difíciles de conseguir y auténticos tesoros para coleccionistas.
La organización subraya que cada edición es diferente, por lo que la visita se convierte en una experiencia abierta al descubrimiento. La feria se celebrará durante toda la jornada del domingo y la organización invita a los aficionados a la música a acercarse y compartir la cita con otros amantes del vinilo y de la cultura musical.
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