El retraso de Artes y Oficios en Badajoz agota la paciencia de sus alumnos: "Han hipotecado nuestro tiempo"

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz sigue cerrada y sin fecha de apertura. La incertidumbre que ya en el mes de marzo había provocado una oleada de bajas y solicitudes de devolución de matrícula continúa meses después sin una solución clara para el alumnado, que mantiene el malestar por una situación que se prolonga desde hace dos cursos.

Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos de la escuela, asegura que todavía hay estudiantes que mantienen la matrícula con la esperanza de poder volver a las aulas cuando el centro reabra. "A fecha de hoy yo creo que todavía queda gente que hizo la matrícula en su día y la mantiene, a pesar de que no hay cursos, a pesar de que no hay nada", explica.

Según sus cálculos, entre los alumnos asociados quedarían "en torno a 20" con la matrícula aún pendiente. Extrapolando esa cifra al conjunto del alumnado, Carrallo estima que podrían ser "unos 60 o 70" los estudiantes que todavía esperan una solución, bien para recuperar las clases, bien para reclamar la devolución de las tasas. Aun así, precisa que no se trata de cifras oficiales. "No son cifras exactas, es un cálculo mío", señala.

Promesas incumplidas

El presidente de la asociación sostiene que el principal perjuicio para los alumnos ha sido la sucesión de expectativas incumplidas sobre la reapertura del centro. "Lo que nos ha perjudicado es que nos hayan mantenido con la promesa de que se va a abrir de forma inminente", afirma.

Carrallo recuerda que la primera previsión trasladada al alumnado situaba el regreso a las clases en octubre de 2024. "La primera promesa fue que no os preocupéis, que en octubre empezáis, aunque sea con casco de obra", relata. Después llegaron nuevas fechas que tampoco se cumplieron. "Después de Navidades seguro, después de carnavales seguro, después de Semana Santa y ya para el año que viene", enumera.

La situación volvió a repetirse en 2025, cuando, según Carrallo, se comunicó al alumnado que debían iniciarse los trámites de matrícula porque el curso comenzaría en octubre. "Eso salió en la página oficial de la escuela y nada, tampoco empezó el curso en octubre", apunta.

Sin preinscripciones ni calendario

La falta de novedades mantiene bloqueado el futuro inmediato de la Escuela de Artes y Oficios. Carrallo recuerda que mayo era tradicionalmente el mes en el que se abrían las preinscripciones y junio marcaba el final del curso. Sin embargo, este año tampoco se ha activado ese procedimiento. "No hay ni preinscripciones ni nada de nada", lamenta.

El representante de los alumnos considera que esa ausencia de información alimenta la sensación de abandono. "La sensación que tenemos ahora mismo es de una dejadez tremenda porque en dos años nadie nos ha dado unas explicaciones lógicas de qué es lo que sucede y por qué", afirma.

El presidente de la asociación reconoce que profesores y dirección no son los responsables de la situación y asegura que, por lo que ha podido hablar con ellos, están "deseosos de empezar a dar clases". También señala que están aprovechando este tiempo para preparar un nuevo plan de estudios. Sin embargo, insiste en que la responsabilidad última corresponde a las instituciones.

El patio interior del nuevo edificio destinado a la escuela. / Jesús G. Hinchado

En este sentido, sostiene que los cambios administrativos o la adaptación del plan de estudios podrían haberse realizado sin mantener cerrado el centro. "Lo que está haciendo la escuela en cuanto a cambios de plan de estudio se puede hacer dando clases", defiende. También cree que las modificaciones burocráticas que requiere el ayuntamiento para el funcionamiento de la escuela podrían haberse compaginado con la actividad lectiva.

"No me cabe en la cabeza que por haber cambiado de lugar, la escuela lleve cerrada dos años y lo que queda"

Por otro lado, Carrallo cuestiona que el centro permanezca cerrado mientras se mantienen gastos ordinarios. "Los costes de mantenimiento de la escuela en gastos de luz, en gastos de limpieza, en gastos de personal, en gastos de profesores, es el mismo teniéndola cerrada que teniéndola abierta a los alumnos", asegura.

A su juicio, la falta de apertura no solo perjudica al alumnado, sino que mantiene paralizada una institución histórica de la ciudad: "Lo que no puede ser es que por haber cambiado de lugar, la escuela lleve cerrada dos años y lo que queda. No me cabe en la cabeza", critica.

Petición a las instituciones

El presidente de los alumnos reclama una respuesta clara a al Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz, a los que señala como responsables del futuro de la escuela. "Lo que me gustaría que hiciesen es aplicar el rigor que se exige a unas instituciones locales competentes", afirma.

El presidente de la asociación de alumnos, durante una protesta en diciembre en la Diputación de Badajoz. / Santi García

Carrallo pide "seriedad y ganas de hacer bien las cosas" para desbloquear una situación que ha dejado a decenas de alumnos sin formación. También reclama que, si existen problemas de fondo que impiden la reapertura, se comuniquen con transparencia. "Si eso nos va a llevar tres o cuatro años, lo admitimos, pero explícalo desde el principio", señala. El representante de la asociación subraya que muchos estudiantes habrían tomado otras decisiones si hubieran conocido desde el principio la dimensión real del problema. "La gente se hubiese organizado de otra manera y hubiese continuado su formación buscándose la vida", añade.

Dos años perdidos

Para Carrallo, el daño principal ha sido la pérdida de tiempo y la imposibilidad de planificar alternativas. "Hemos perdido dos años porque nadie se atreve a meterse en algo sin saber si va a empezar el mes que viene o en octubre", afirma. "Han hipotecado nuestro tiempo. Esa es la desgracia que tenemos", añade.

Carrallo pide que las instituciones dejen a un lado sus diferencias y trabajen para salvar la Escuela de Artes y Oficios, una entidad que, según recuerda, debía haber celebrado este año el 150 aniversario de su fundación.

Detalle de las letras despegadas en el rótulo de la nueva sede. / Jesús G. Hinchado

Este diario ha preguntado al ayuntamiento si se han producido avances en el proyecto, cuál es actualmente la situación administrativa de la escuela y si existe alguna previsión para su apertura, aunque por el momento no ha obtenido respuesta. Asimismo, ha intentado contactar con la directora del centro, Ángela Cortés Caballero, sin éxito.