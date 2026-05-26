Seis meses sin porterías en las pistas del parque del Río Guadiana en Badajoz: "Queremos tener un fútbol digno"

"Solamente pedimos que nos pongan las porterías, queremos tener un fútbol digno". Esa es la frase que resume la petición de Jair González Dos Reis y Daniel Villa, usuarios recurrentes de las pistas de fútbol sala del parque del río Guadiana en Badajoz. En el mes de noviembre de 2025, desaparecieron dos porterías de los tres campos existentes. "Ya no se puede jugar", resumen. Además, la única pista con las dos metas disponibles, se encuentra sin vallas a los lados y los usuarios se han quejado de que "se nos va el balón al río".

González y Villa son la cara visible de esta petición que une a muchos jóvenes de la margen derecha enamorados del fútbol sala, pero que desde hace meses ya no pueden juntarse para jugar. "Las demás instalaciones deportivas sí tienen todos sus elementos, pedimos que repongan las poterías porque nosotros veníamos aquí a jugar casi todas las tardes, sin ellas es díficil que podamos seguir viniendo", manifiesta Villa.

Imagen de una pista del Río sin portería / J. A . B .

Otra de las razones de esta solicitud es, que al desaparecer estas opciones de pistas públicas en la margen derecha, todo se resume en alquilar una pista o en cruzar el puente, para jugar en las pistas de la Paz o en Pardaleras. "Cuando se creó el parque teníamos cuatro pistas en perfectas condiciones, pusieron el skatepark y ya fueron tres, ahora solo tenemos una disponible", lamenta González.

Único deporte inaccesible

Ambos jóvenes aceptan que con el deterioro las porterías necesiten un cambio, pero no de tanto tiempo. Para ellos es "injusto" que todos los demás deportes tengan cabida en el parque, menos el fútbol. "Supongo que pusieron toda la inversión para que tuviéramos un parque con pistas de voley, baloncesto, skate y demás, pero como las de fútbol han dejado de mantenerlas, es prácticamente el único deporte que ya no se puede jugar", reclama González. "Nosotros las tratamos bien, llevamos jugando aquí mucho tiempo, es un castigo para nosotros", avisa Villa.

Daniel Villa y Jair González delante de una pista sin portería. / J. A . B .

No es la única imperfección en las pistas de fútbol sala. A parte de las dos pistas sin una portería disponible, la tercera, la más próxima al puente de la Autonomía, hace meses que no tiene vallas a los lados, varios usuarios se han quejado también de esta falta ya que a veces al jugar "el balón acaba en el río" explican. Además, el vallado de las otras pistas se encuentra levantado y en malas condiciones, "es peligroso", aseguran.

Vandalismo

Los jóvenes aseguran que han reclamado varias veces al ayuntamiento, pero no han obtenido respuesta . "Hemos estado preguntando sobre todo los primeros meses de no tener porterías en las pistas, pero entre que nos daban 'largas' o nos decían que estaban en ello, han pasado seis meses y seguimos igual", aclara Jair González.

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Por su parte, el ayuntamiento ha defendido que "el problema está en el vandalismo". El gobierno local afirma que no se respeta las cosas de la ciudad, por lo que debería haber más civismo entre la ciudadanía. Ante esto, Daniel Villa asegura que tanto él como su grupo de amigos "cuidan" las instalaciones y que cada vez que ven a alguien que no lo hace, "somos los primeros que les decimos que no hagan eso, son nuestras porterías, si nos quedamos sin ellas no jugamos", por lo que por su parte "no hay vandalismo".