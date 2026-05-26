Torronteras y su Soloflow Freestyle regresan a Badajoz

El Nuevo Vivero volverá a convertirse en escenario del motor el próximo 6 de junio a partir de las 21.00 con la celebración de Soloflow Freestyle, espectáculo motociclista promovido por Edgar Torronteras, referente y pionero del freestyle. La cita ha sido presentada este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz con la presencia del concejal de deportes, Juan Parejo, y del propio piloto y organizador del evento.

Durante la presentación, Parejo destacó la relevancia de la figura de Torronteras dentro de esta disciplina y el impacto del espectáculo entre el público. El edil aseguró que «si este evento tiene la repercusión que tiene es por Edgar Torronteras, un pionero en la disciplina» y reconoció que su percepción cambió por completo tras presenciar la edición del 2024.

Para el concejal, Soloflow Freestyle va más allá de una exhibición de motociclismo, ya que «mezcla motor, música, animación y un espectáculo audiovisual sin precedentes».

Sin daños en el césped del Nuevo Vivero

Uno de los asuntos abordados durante el acto fue la convivencia del evento con el calendario del Badajoz, que disputará la vuelta ante el Moralo en el Nuevo Vivero al día siguiente. En ese sentido, Parejo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición blanquinegra y explicó que «el césped no sufre daños con el espectáculo».

El responsable municipal recordó que el montaje se limita a la zona de tribuna, con una instalación y desmontaje rápidos, y subrayó que la experiencia de 2024 ya demostró la viabilidad del formato. «El ayuntamiento gestiona el estadio y es el primer interesado en que el césped, que nunca había estado así, no sufra daños», afirmó.

Por su parte, Edgar Torronteras mostró su satisfacción por regresar a una ciudad especialmente vinculada a la historia de su proyecto. «Estamos de vuelta en Badajoz, la ciudad que elegí para iniciar las giras por primera vez», señaló el piloto, que definió a la capital pacense como «uno de los pilares del freestyle».

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Además, avanzó una edición renovada y ambiciosa, asegurando que el público encontrará «muchas novedades y un cartel de pilotos a la altura del evento», al tiempo que agradeció al consistorio su apuesta por el deporte y por el espectáculo.