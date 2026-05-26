Valdepasillas celebra su Festival de la Canción con una semana de actividades culturales y musicales en Badajoz

España este año no ha participado en Eurovisión, pero Valdepasillas va a vivir la II Edición de su Festival de la Canción. Este gran homenaje a la música será el plato fuerte de una programación muy completa que llenará de vida este barrio pacense del 25 al 31 de mayo. El evento está organizado por la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos en el marco de sus fiestas populares.

Este festival será el plato fuerte de una programación muy extensa y completa que llenará de vida el barrio gracias al esfuerzo vecinal y al patrocinio de los empresarios y autónomos locales. Las actividades han comenzado con una vertiente muy cultural hasta el jueves 28. El público podrá asistir a las presentaciones literarias de '¿Sabes Mamá?', de Antonia Márquez, y del tercer volumen de 'Puente de Alconétar', de Anselmo Solana Hurtado. Además, se impartirán dos interesantes conferencias: una sobre la accesibilidad a la vivienda por Jesús Gumiel y otra sobre un tradicional recetario de dulces extremeños a cargo de Juan Pedro Plaza.

Tras este espacio cultural, llegará el turno de la música. A las 20.00 horas del 29 de mayo en la Plaza de la Molineta, 16 cantantes se subirán al escenario para interpretar el tema con el que han logrado ser seleccionados. La emoción estará servida, ya que de estos 16 participantes, solo cinco lograrán clasificarse para la gran final, donde se disputarán los tres premios de esta segunda edición que promete consolidarse como un gran referente musical dentro de la ciudad.

Tras el gran despliegue musical del viernes, el sábado 30 de mayo estará muy enfocado a los más jóvenes, la diversión y la danza tradicional. Por la mañana, a partir de las 12:00 horas, el parque Alconchel acogerá una refrescante fiesta de la espuma y un divertido parque acuático infantil. Por la tarde, a las 19:00 horas, el Parque de las Américas se llenará de magia con un espectáculo de payasos y circo con cuentos, cerrando la jornada en la Plaza de la Molineta con una animada exhibición vecinal de bailes de salón y sevillanas.

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El broche de oro de las fiestas llegará el domingo 31 de mayo con citas indispensables para la convivencia colectiva. A las 12:00 horas se iniciará el singular concurso de lanzamiento de huesos de aceitunas y, en paralelo, se instalará un mercado de artesanos junto a la sede vecinal. Las fiestas de este año se despedirán con la celebración del Día del Vecino, una jornada de convivencia para compartir una gran degustación de cervezas y panceta a precios populares. La asociación vecinal invita a toda la ciudad a sumarse a estas jornadas para seguir haciendo barrio y disfrutando juntos.