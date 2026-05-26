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Vídeo | María Tíscar, madre de varón apuñalado en enero en el Cerro de Reyes

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Jesús G. Hinchado

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Jesús G. Hinchado

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David Escobar Ceballos murió apuñalado la mañana del pasado 11 de enero en el Cerro de Reyes de Badajoz. Tenía 44 años, el 5 de abril hubiera cumplido 45. Cinco meses después de su muerte, María Tíscar Ceballos, su madre, con la que vivía no muy lejos del solar en el que se halló su cuerpo sin vida, quiere hablar públicamente para pedir justicia. Más información

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