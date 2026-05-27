"No solo se aprende con libros": el programa Mus-e muestra en Badajoz el poder transformador del arte

El arte ha tomado hoy el López de Ayala de Badajoz para demostrar que también educa, integra y transforma. Doce centros extremeños han participado en la XXIII edición del Encuentro Mus-e, una cita impulsada por la Fundación Yehudi Menuhin y la Consejería de Educación para mostrar cómo la música, el teatro, la danza, el circo y las artes plásticas ayudan a mejorar la convivencia, la autoestima y la motivación del alumnado

El teatro se ha llenado de creatividad y talento con la celebración de esta cita que intenta transmitir que el arte no es solo una actividad complementaria, sino una herramienta capaz de abrir puertas y acercar la cultura a quienes, en muchos casos, no tendrían fácil acceso a ella.

El presidente de la Fundación Yehudi Menuhin España, Enrique Barón Crespo, ha explicado que la jornada se basa en que "las niñas y los niños celebran un día Mus-e, en una cita en la que el arte llega a la escuela como elemento de formación y desarrollo personal. Los protagonistas son ellos y ellas", ha subrayado.

Barón ha recordado que el proyecto lleva más de un cuarto de siglo implantado y que se desarrolla con la colaboración de administraciones, centros educativos, profesorado, artistas y equipos directivos.

El programa Mus-e trabaja especialmente en entornos donde el acceso al arte y a la cultura puede ser más limitado. Según ha indicado Barón, se actúa en barrios y centros con mayores necesidades, como ocurre en Badajoz en zonas como Los Colorines. "Normalmente no tienen acceso y nosotros llevamos a los artistas a los colegios", ha afirmado.

Arte dentro del horario lectivo

La singularidad del programa está en que las actividades se desarrollan dentro del horario escolar y no como una propuesta aislada. Artistas en activo entran en los centros para impartir talleres de teatro, danza, música, circo, audiovisuales o artes plásticas, siempre en coordinación con los equipos docentes.

"Los artistas no solamente musicales, también pintores o cuentacuentos, van a los colegios y, con los directores y los equipos, hacen clases lectivas", ha explicado Enrique Barón. El objetivo no es únicamente que el alumnado contemple el arte, sino que participe en él, lo viva y lo incorpore como una forma de expresión y aprendizaje.

El presidente de la fundación que organiza, Enrique Barón Crespo. / Rebeca Porras

Para Barón, esta metodología conecta con una visión integral de la educación: "No solamente se trata de empollar libros y aprenderlos de memoria", ha indicado, al defender que las artes ayudan a formar "la identidad, la personalidad y la autoestima de los más pequeños".

Una metodología contra la exclusión

La metodología Mus-e parte de la intervención social a través del arte. Su origen está en la convicción de Yehudi Menuhin de que la música y las artes debían formar parte de la educación cotidiana y ser accesibles para todos. Desde ese planteamiento, el programa trabaja la inclusión educativa, social y cultural, el respeto a la diversidad, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad.

En Extremadura, comenzó de forma experimental en 1996 con la incorporación del Colegio Santa Engracia de Badajoz, uno de los siete centros piloto del programa en España. Actualmente, el programa llega en la región a 35 centros educativos y a 3.319 alumnos y alumnas, especialmente en proyectos vinculados a entornos rurales.

"Les hace venir más a la escuela"

Una de las participantes en la jornada ha sido Quinti Membe, directora del CEIP Nuestra Señora de Fátima, un colegio de educación preferente que lleva "ocho o nueve años" dentro del programa Mus-e. Para el centro, asegura, se ha convertido en uno de sus proyectos más importantes. "A los niños les encanta, al profesorado, a los maestros les gusta también muchísimo y a mí más", ha afirmado la directora. En su caso, el colegio ha trabajado durante estos años con distintas disciplinas, como danza contemporánea, audiovisuales y, en los últimos cursos, circo.

El alumnado del centro ha presentado una muestra con zancos en la que participan escolares de primero a sexto de Primaria. Para Quinti Membe, este tipo de trabajo tiene un impacto directo en la motivación: "Les hace tener otra visión del mundo", ha señalado. "Les gusta muchísimo, les motiva, les hace venir más a la escuela".

Quinti Membe, directora del colegio Nuestra Señora de Fátima. / Rebeca Porras

La directora defiende que el arte permite enganchar al alumnado al aprendizaje desde otro lugar. "Es una forma de atraparlos y motivarlos para seguir aprendiendo", ha dicho, antes de añadir que "el arte es imprescindible" dentro de la escuela.

Cuando el arte deja huella

El programa no solo deja una muestra sobre el escenario, sino también experiencias que permanecen en la vida del alumnado. Quinti Membe ha contado que algunos antiguos estudiantes siguen regresando al colegio y expresan su deseo de volver a participar en las actividades.

Entre las anécdotas que reflejan el impacto del proyecto, la directora ha destacado la de un alumno que, con el dinero de su comunión, decidió comprarse sus propios zancos. "Les hemos metido el gusanillo", ha asegurado. "Les cala".

El encuentro celebrado en el López de Ayala ha vuelto a demostrar que la creatividad puede ser una herramienta educativa y que la inclusión puede construirse desde la música, el teatro, la danza o el circo. Porque, como ha resumido Enrique Barón, la mejor prueba de que el programa funciona es que los centros "nos siguen pidiendo continuar".

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En el encuentro han participado hoy el CEIP Miramontes, de Azuaga; CEE Los Ángeles, de Badajoz; CEIP Cerro de Reyes, de Badajoz; CEIP Manuel Pacheco, de Badajoz; CEIP Nuestra Señora de Fátima, de Badajoz; CEIP San Pedro de Alcántara, de Badajoz; CEIP Santa Engracia, de Badajoz; IES Reino Aftasí, de Badajoz; IES San José, de Badajoz; CRA La Raya, de San Francisco de Olivenza; CRA Nuestra Señora de la Paz, de Valuengo; y CEIP Lope de Vega, de Badajoz.