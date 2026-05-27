"La banda ha crecido con nosotros": los hermanos Zambrano y los 20 años del Resucitado de Badajoz

Con apenas 9 y 7 años, Daniel y Javier Zambrano llegaron a la Banda de Cornetas y Tambores del Resucitado de Badajoz sin imaginar que aquella tarde marcaría gran parte de sus vidas. Hoy, cuando la formación encara su 20 aniversario en 2026, ambos se han convertido en el reflejo de una generación que creció al mismo ritmo que la propia banda.

"Lo principal que recuerdo es que me lo pasaba súper bien", rememora Daniel Zambrano, hoy psicólogo y vinculado profesionalmente a proyectos de bienestar emocional y prevención del suicidio. "Éramos muchos niños. Íbamos a ensayar, pero también a jugar. Los mayores intentaban ponernos orden mientras nosotros disfrutábamos con las cornetas y los tambores".

Llegada por casualidad

Su llegada fue casi fortuita. "Si el hermano mayor no llega a venir a mi casa aquel día, a lo mejor hoy no estaría aquí", reconoce Daniel sobre aquella invitación improvisada a un ensayo que cambió el rumbo de los dos hermanos.

Javier recuerda aquellos comienzos muy humildes, con instrumentos compartidos y aprendizaje autodidacta. "Teníamos que compartir corneta porque no había para todos", explica. "Los que sabían un poco más nos enseñaban a los demás. Todo era muy de compañerismo".

Dos décadas después, aquella pequeña banda juvenil se ha transformado en una formación consolidada de cerca de 80 músicos. "La diferencia es abismal", afirma Javier. "Ahora hay mucha más experiencia, más nivel musical y una identidad propia dentro de la Semana Santa de Badajoz".

"La banda ha crecido conmigo"

Daniel resume esa evolución con una frase que atraviesa toda su historia: "La banda ha crecido conmigo". El músico recuerda cómo aquellos ensayos improvisados dieron paso a una estructura más profesionalizada, con repertorios complejos y acompañamientos a hermandades de renombre dentro y fuera de Extremadura.

Pero si hay un momento que ambos guardan con especial emoción es la primera salida del Cristo de la Caridad. "Fue un momento histórico para nosotros", señala Javier. Su padre, implicado en el impulso del misterio, y su madre, que ejerció como contraguía en aquella primera salida, convirtieron aquel día en algo imborrable para toda la familia.

"Estábamos todos dentro del proyecto y eso tenía muchísimo significado para nosotros", añade Daniel, que todavía recuerda la emoción de aquella jornada como uno de los grandes hitos de su vida cofrade.

La banda: un vínculo inseparable

Más allá de la música, la banda se convirtió también en un vínculo inseparable entre ambos hermanos. "Es uno de los pilares de nuestra relación", confiesa Javier. "Aunque nos enfademos, llegamos al ensayo y todo se olvida". Los dos comparten escenario, pasión y hasta solos conjuntos durante las procesiones. "Cuando mi hermano hace un solo y la gente lo aplaude, para mí es la mayor emoción del mundo", admite Daniel con orgullo.

Ni siquiera la distancia ha roto esa conexión. Javier trabaja actualmente fuera de Badajoz, en Madrid, pero continúa ensayando a través de vídeos enviados por sus compañeros. "Sigo ensayando incluso más que ellos para sentirme conectado a la banda", cuenta.

Veinte años después de aquellos primeros ensayos, los hermanos Zambrano tienen claro que el Resucitado ya forma parte inseparable de sus vidas. "Es parte de mí, de mi día a día y de toda mi historia", resume Daniel. Y Javier lo sintetiza con otra frase sencilla, pero definitiva: "La banda es uno de los pilares de mi vida".