Broche de oro al programa de las Cruces de Mayo en Badajoz

La programación para celebrar las Cruces de Mayo llega a su fin este miércoles. La concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz organiza como broche final a las 10:00 un acto en la plaza de San Andrés con talleres de bailes de salón, regionales y flamenco en el que participarán los centros de mayores de la ciudad mostrando el trabajo realizado durante todo el curso.

Con esta iniciativa, la concejalía trabaja de para promocionar el envejecimiento activo, la participación social y la conservación de las tradiciones, ofreciendo una programación cultural que devuelve el color, la alegría y la convivencia al corazón de la ciudad.

La programación

La programación cultural se ha desarrollado a lo largo de varios miércoles del mes de mayo. El 6 de mayo, a las 20:00, se celebró la actuación de la Tuna de Mayores 'Ciudad de Badajoz', ofreciendo una velada musical cercana y participativa.

El 13 de mayo, a las 20:00, tuvo lugar el espectáculo de copla 'La copla de mi sentir', dirigido por la reconocida cantaora extremeña Nayara Madera y la bailaora Sandra González.

El 20 de mayo, a las 20:00, se celebró el espectáculo flamenco 'De mi tierra Extremadura'. También bajo la dirección de Nayara Madera y Sandra González, y con la participación del guitarrista Joaquín Muñino, el espectáculo contó con otros profesionales del flamenco. La actuación ofreció un recorrido por distintos palos flamencos, poniendo en valor la riqueza cultural y las raíces de Extremadura.

Este miércoles se celebra la clausura de este programa en horario matinal para que todos los participantes puedan disfrutar de una jornada de bailes.