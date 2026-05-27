La caza, protagonista de una tertulia en Ámbito Cultural de Badajoz

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Conquitadores en Badajoz acoge una tertulia cinegética hoy miércoles 27 de mayo a las 20.00 horas. Está organizada por la Asociación española de Rehalas y el colectivo extremeño Juvenex.

Esta es una de las citas que está incluidas dentro del ciclo de tertulias de caza divulgativas en donde se abordarán diferentes temas y se contará con personalidades relevantes en el mundo cinegético. Esta tertulia no solo contará con la participación de los miembros de ambos colectivos, sino que para dinamizar estas sesiones el público intervendrá con preguntas espontaneas sobre sus curiosidades e inquietudes que le despierta el mundo de la caza.

Familia Valdueza

Dentro del ciclo de tertulias que tienen como protagonista el sector de la caza en la región, Ámbito Cultural de El Corte Ingles ya tiene previsto para próximas ediciones contar con «relevantes personalidades naturalistas y gestores del panorama nacional que darán una visión desde otro punto de vista de la naturaleza y del entorno rural donde se desarrolla la actividad», según informan en nota de prensa.

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Este miércoles ‘La familia Valdueza’ será la principal protagonista de esta nueva tertulia. Desde Juvenex indican que la elección de esta familia está más que justificada, ya que el marqués de Valdueza es «un referente a nivel cinegético, experiencia, gestión y visión de futuro para la caza».