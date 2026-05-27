La Diputación de Badajoz aprueba la oferta de empleo público de bomberos con 29 nuevas plazas

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 que contempla la creación de 29 nuevas plazas de bombero del subgrupo C1, dando así un paso decisivo en su proceso de fortalecimiento y modernización.

El diputado del CPEI, Andrés Hernáiz, ha definido esta medida como “histórica” y ha recordado que “se enmarca en una estrategia global orientada a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y consolidar un servicio esencial para la ciudadanía”. La nueva oferta incluye, además, 9 promociones internas de C2 a C1, así como la incorporación de un técnico medio de formación, una figura clave para elevar los estándares de capacitación y garantizar la actualización permanente de los procedimientos operativos.

Por su parte el gerente del Consorcio, José Antonio Palanco, ha afirmado que “este incremento de efectivos permitirá reforzar turnos, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar una cobertura más equilibrada en todo el territorio provincial”. De este modo, el CPEI se consolida como una estructura “más robusta, profesionalizada y preparada para afrontar emergencias con mayor eficacia, reforzando su papel como pilar de la seguridad ciudadana”.

La OEP de 2026 se suma a la correspondiente a 2024, que ya contemplaba la incorporación de 9 bomberos C1 y 6 procesos de promoción interna. Con ambas convocatorias, la Diputación prevé alcanzar un total de 38 nuevas plazas de bombero, 15 promociones internas y dos puestos técnicos de formación, consolidando una plantilla más estable y cualificada. Estas actuaciones no solo suponen un refuerzo estructural, sino que representan un avance en la calidad del servicio basado en la formación continua, la profesionalización del personal y la mejora organizativa.

En paralelo, el Consorcio ha culminado la provisión de 9 puestos de jefe de parque y la cobertura de 4 plazas de sargento de guardia, lo que garantiza una cadena de mando más clara, homogénea y eficaz en toda la provincia. Asimismo, se pondrá en marcha el proceso para cubrir 55 plazas de cabo-bombero y 2 de sargento de coordinación.

Un soporte esencial para los municipios

Más allá de la intervención directa en incendios o rescates, el Consorcio provincial de bomberos desempeña un papel esencial como soporte técnico de los ayuntamientos. Entre sus funciones destacan el asesoramiento en los planes de emergencia municipales (PEMU), la supervisión de redes hidráulicas e hidrantes, el asesoramiento en infraestructuras críticas y la prevención de riesgos mediante actuaciones como desbroces o limpieza de solares. Este trabajo, muchas veces invisible, convierte al Consorcio en un aliado estratégico para los municipios, garantizando que todos ellos, independientemente de su tamaño, dispongan de un nivel equivalente de seguridad.

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La Diputación de Badajoz reafirma así su compromiso con un servicio público esencial, articulando un modelo de Consorcio moderno, eficiente y orientado al bienestar de la ciudadanía apostando por el empleo público, la formación y la mejora organizativa que consolida al Consorcio Provincial de Bomberos como una de las principales garantías de seguridad, cohesión territorial y protección para toda la provincia.