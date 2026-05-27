Silvia Carrasco abordará en Badajoz los retos de una educación integradora

La calle Montesinos, 22 de Badajoz, acogerá una nueva e imprescindible cita con el pensamiento crítico y la reflexión social. A partir de las 19.30 horas, la sede de Fundación CB se convertirá en el escenario de la conferencia 'La educación a debate: coeducación y feminismo', un encuentro de libre acceso que estará protagonizado por la reconocida antropóloga y activista feminista Silvia Carrasco. Esta iniciativa está organizada de forma conjunta por la Fundación Caja Badajoz y la Fundación Juan Uña.

Profesora titulada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en desigualdades educativas y sociales, Carrasco planteará un análisis profundo sobre actual de las aulas en la construcción de la igualdad real. Para la ponente, la coeducación no es solo un concepto pedagógico, sino que se alza como la "herramienta feminista clave para luchar desde la escuela contra el patriarcado que persiste a pesar de las leyes que nos declaran iguales".

Durante su intervención, examinará los retos a los que se enfrenta el sistema educativo actual y cómo defender una educación verdaderamente integradora.

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La conferencia promete abordar cómo la formación en valores de igualdad y el respeto mutuo desde la infancia resultan indispensables para transformar las estructuras sociales. Una cita en la agenda para personas interesadas en el futuro de la educación, que reafirma el compromiso con espacios de diálogo y divulgación de ideas que transforman nuestro entrono.