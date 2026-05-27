La Guardia Civil detiene a un hombre con casi 4.000 litros de gasolina en Badajoz

La Guardia Civil interceptaba el pasado domingo 24 de mayo, una furgoneta cargada con casi 4.000 litros de gasolina. Los hechos ocurrían en la autovía A-5 a su paso por la provincia de Badajoz. El cargamento, distribuido en un centenar y medio de garrafas, no tenía autorización para su transporte y no cumplía ninguna medida de seguridad para el traslado de mercancías peligrosas e inflamables. El conductor y único ocupante del vehículo, un vecino del municipio gaditano de San Roque, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por tenencia y tráfico de combustible.

Los hechos se desencadenaban en el marco de los dispositivos de servicio y control habituales que se establecen en las principales vías. Al dar el alto a una furgoneta en la autovía que une Badajoz con Madrid, la Guardia Civil se percató de que el conductor se encontraba en un estado de nerviosismo que llevó a los agentes a realizar una inspección al vehículo. Al abrir el portón trasero, los agentes descubrieron la magnitud del cargamento: un total de 150 garrafas de plástico, conocidas como "petacas", con una capacidad de 25 litros cada una, llenas de gasolina. En total, el vehículo albergaba una cantidad aproximada de 3.750 litros de combustible.

Garrafas de gasolina incautadas en la A-5. / Guardia Civil

Destinado a narcolanchas

Según ha informado la Guardia Civil, todos los indicios apuntan a que este volumen de combustible estaba destinado al denominado "petaqueo". Esta práctica consiste en el acopio, transporte y suministro clandestino de grandes cantidades de gasolina a vehículos implicados en actividades delictivas. El objetivo principal es abastecer en alta mar o en zonas de difícil acceso a las narcolanchas que operan de manera habitual en las costas de España, especialmente en el litoral andaluz. Al recibir este combustible en el agua, las embarcaciones pueden prolongar sus operaciones y evitar regresar a puerto, esquivando la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Tras el hallazgo de las pruebas, los agentes procedieron a la inmediata detención del conductor de San Roque. La Guardia Civil le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, motivado por la tenencia y el tráfico de combustible.

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El detenido ya han sido puestos a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, que determinará las medidas cautelares y las responsabilidades penales correspondientes a este nuevo golpe al narcotráfico.