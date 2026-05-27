Impulso a la economía rural: la Diputación de Badajoz destina 500.000 euros a proyectos locales

La Diputación de Badajoz, en colaboración con el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, asignará una dotación de 500.000 euros para financiar iniciativas locales de municipios de menos de 20.000 habitantes. El objetivo de esta asignación es fomentar el desarrollo sostenible en áreas rurales a través de una mejora del bienestar común, favoreciendo la permanencia de estos ciudadanos en las áreas rurales y apoyando al sector productivo.

La cantidad total asignada tratará de financiar proyectos que dinamicen asociaciones locales y promuevan la innovación tecnológica. Cada localidad participante deberá presentar un único proyecto que reúna estas características y que oscile entre los 1.000 y 6.000 €000€. Para poder obtener dicha cantidad los municipios deberán presentar sus solicitudes ajustándose al plazo que se ha designado que es de un mes desde este miércoles.

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Este año, hay algunas novedades respecto a los anteriores. Para empezar, se les otorgará prioridad a aquellos proyectos que favorezcan la participación del sistema agroalimentario de la provincia y para ello se recurirá a un criterio específico de valoración. Además, por primera vez, las actividades subvencionadas tendrán desde la fecha de su finalización hasta el 31 de enero del próximo año para justificar la ayuda y dar por terminada la subvención.