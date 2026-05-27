Obras artísticas
El Museo de Bellas Artes de Badajoz restaura dos obras históricas e incorpora nuevas piezas a su colección americana
Pese a la salida temporal de estas dos obras, la Sala América, situada en la primera planta del Edificio C, incorpora tres nuevas piezas también adquiridas durante 2025
El Museo de Bellas Artes de Badajoz continúa con la puesta en valor de su colección de arte americano con la restauración de dos obras y la incorporación de nuevas piezas a su exposición permanente.
Así, las obras ‘Los desposorios místicos de Santa Catalina’, atribuida al pintor Basilio Santa Cruz Pumacallao, y un ‘Ángel arcabucero’, anónimo de la Escuela Cuzqueña, han sido enviadas a Salamanca para ser restauradas. Ambas piezas, adquiridas por el MUBA en 2025, presentan necesidades de conservación y está previsto que regresen al museo en otoño.
En el caso del óleo de Santa Cruz, los trabajos consistirán en corregir el destensado del lienzo, sustituir el bastidor defectuoso, eliminar la suciedad superficial y reintegrar pequeñas pérdidas cromáticas. Por su parte, el Ángel arcabucero recibirá un nuevo bastidor y se le retirará el barniz oxidado, una intervención que permitirá recuperar su colorido original y los elementos dorados y plateados de la composición.
Incorpora también otras tres obras
Pese a la salida temporal de estas dos obras, la Sala América, situada en la primera planta del Edificio C del MUBA, incorpora tres nuevas piezas también adquiridas durante 2025. Entre ellas figura un San José con el Niño Jesús, obra del pintor José de Páez, nacido en Ciudad de México en 1727, caracterizada por el uso de fórmulas amables e idealizadas y por un tratamiento del color basado en veladuras.
A esta obra se suman dos óleos que representan a San Gabriel y San Rafael, realizados por el pintor novohispano Juan Correa, uno de los artistas más destacados de su época y especialmente reconocido por sus representaciones de ángeles y arcángeles.
Con estas actuaciones, la Diputación de Badajoz refuerza su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio artístico provincial. El MUBA destaca además por ser el único museo de Extremadura con una sala dedicada específicamente a los vínculos históricos y artísticos entre la región y América.
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