El músico Pedro Monty regresa a Madrid en junio para participar en la visita oficial del Papa León XIV

El arte y la espiritualidad vuelven a cruzarse en el camino del pianista y compositor extremeño Pedro Monty. Quince años después de protagonizar uno de los capítulos mas trascendentales de su carrera, el músico regresará el próximo mes de junio a Madrid con motivo de la visita oficial del Papa León XIV, en cuyo acto volverá a participar de forma musical.

Este regreso a la capital española tiene una profunda carga simbólica. Fue en el año 2011, durante la histórica Jornada Mundial de la Juventud -JMJ- en Madrid presidida por el Papa Benedicto XVI, cuando el nombre de Pedro Monty quedó estrechamente vinculado a las grandes citas vaticanas en España. Aquella experiencia ante millones de jóvenes no solo le valió el sobrenombre de "el pianista extremeño del Papa", sino que se prolongó meses después con un concierto conmemorativo en el propio Vaticano junto al coro y la orquesta de JMJ. Ahora, en este 2026, el círculo de la música y la fe vuelve a cerrarse con una nueva convocatoria pontificia.

Una vida de compromiso social

Nacido en Montijo en 1974, la trayectoria de Pedro Gutiérrez -nombre real del artista- está ligada a la música desde los 8 años, cuando se inició bajo la influencia de abuelo, Diego Gutiérrez, director de la Orquesta Monty. Hoy, se consolida como una de las figuras más versátiles de Extremadura, habiendo abordado géneros tan diversos como la música clásica, el jazz, el bolero, la copla o las bandas sonoras.

Sin embargo, el perfil de Monty trasciende más allá de los escenarios convencionales. Católico creyente y practicante, el montijano concibe el arte como una herramienta integradora, humana y transformadora. Esta filosofía se traduce en una intensa labor social: compagina ser maestro de música en el colegio Juventud de Badajoz, con las presidencias y vicepresidencias de Músicos sin Fronteras Extremadura y CorazonEx Solidarios respectivamente. Desde estas plataformas, colabora con entidades benéficas como Cáritas, Manos Unidas o la Asociación Española Contra el Cáncer.

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La vuelta de Pedro Monty al escenario que acoge la visita del Papa coincide con un año especialmente emotivo en el plano local. Este mismo 2026, el pianista ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Montijo, recibiendo el cariño y el reconocimiento de sus paisanos por su aportación cultural y religiosa. El reencuentro con una cita papal demuestra que, tres lustros después, el piano de Monty sigue sonando con la misma vocación de servicio y solidaridad que el primer día.