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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Caso David Sánchez: ¿trama o cacería?
La Audiencia dirime desde este jueves si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno hace 9 años y más tarde a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa. Junto a los dos están encausados el expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos y trabajadores
Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro
El conductor de la motocicleta en la que viajaban carecía de permiso de conducir. La intervención de la Policía Local ha sido en torno a las 20.00 horas
'Caso David Sánchez': un juicio con 42 testigos y peritos y la declaración de los investigados al final
Los dos primeros días se dedicarán a las cuestiones previas y las testificales comenzarán el 1 de junio, en turnos con horario preestablecido para minimizar las esperas
Del Tesso a Luzia sin cambiar de alma
En Santa Lucía, Luzia parece llevar más tiempo del que dicen los años. Quizá porque detrás hay una historia anterior, o porque algunos bares no tardan mucho en hacerse necesarios cuando nacen de una forma honesta de trabajar
"La banda ha crecido con nosotros": los hermanos Zambrano y los 20 años del Resucitado de Badajoz
Daniel y Javier Zambrano, dos niños que llegaron "casi por casualidad" a la banda repasan dos décadas de evolución, familia y pasión cofrade
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: 'Vienes aquí y no quieres ni salir
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- Aparece sano y salvo el joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros (Badajoz)
- Incendio en el descansillo de un bloque de viviendas en Suerte de Saavedra en Badajoz