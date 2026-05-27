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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Caso David Sánchez: ¿trama o cacería?

La Audiencia dirime desde este jueves si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno hace 9 años y más tarde a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa. Junto a los dos están encausados el expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos y trabajadores

Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro

El conductor de la motocicleta en la que viajaban carecía de permiso de conducir. La intervención de la Policía Local ha sido en torno a las 20.00 horas

'Caso David Sánchez': un juicio con 42 testigos y peritos y la declaración de los investigados al final

Los dos primeros días se dedicarán a las cuestiones previas y las testificales comenzarán el 1 de junio, en turnos con horario preestablecido para minimizar las esperas

Del Tesso a Luzia sin cambiar de alma

En Santa Lucía, Luzia parece llevar más tiempo del que dicen los años. Quizá porque detrás hay una historia anterior, o porque algunos bares no tardan mucho en hacerse necesarios cuando nacen de una forma honesta de trabajar

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Daniel y Javier Zambrano, dos niños que llegaron "casi por casualidad" a la banda repasan dos décadas de evolución, familia y pasión cofrade

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