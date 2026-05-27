Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La Audiencia dirime desde este jueves si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno hace 9 años y más tarde a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa. Junto a los dos están encausados el expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos y trabajadores

El conductor de la motocicleta en la que viajaban carecía de permiso de conducir. La intervención de la Policía Local ha sido en torno a las 20.00 horas

Los dos primeros días se dedicarán a las cuestiones previas y las testificales comenzarán el 1 de junio, en turnos con horario preestablecido para minimizar las esperas

En Santa Lucía, Luzia parece llevar más tiempo del que dicen los años. Quizá porque detrás hay una historia anterior, o porque algunos bares no tardan mucho en hacerse necesarios cuando nacen de una forma honesta de trabajar

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