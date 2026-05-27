Suceso
Dos detenidos en una operación antidroga en Higuera de Vargas en Badajoz
En la operación, que continúa abierta, se han intervenido sustancias estupefacientes y no se descartan más arrestos
Golpe policial al tráfico de sustancias estupefacientes en el suroeste de la provincia de Badajoz. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, han desplegado en la mañana de este miércoles 27 de mayo un contundente operativo contra el tráfico de drogas en el municipio de Higuera de Vargas.
La operación se ha saldado, hasta el momento, con al menos dos personas detenidas, según confirma la Guardia Civil.
El despliegue policial comenzaba a primera hora de la mañana con un amplio número de efectivos, sorprendiendo a los vecinos de la localidad. Los agentes procedieron al registro de, al menos, un inmueble vinculado a la investigación.
Aunque los detalles de la operación se mantienen bajo secreto de sumario, la Guardia Civil ha confirmado la detención de dos personas, aunque no se descartan posibles nuevos arrestos. Durante los registros, se habrían incautado sustancias estupefacientes. A esta hora de la tarde, la operación continúa abierta, según informa la Benemérita.
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